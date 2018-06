Perú sin su Guerrero frente a Dinamarca

Después de 36 años sin saborear la Copa del Mundo, Perú regresa con un plato que se le puede indigestar frente a Dinamarca esta tarde, a las 13 (hora de argentina), un duelo entre dos equipos que comparten racha de 15 partidos invictos, clave en el Grupo C.

Además de las rachas, Perú y Dinamarca comparten que tienen un jugador bandera, los antagónicos Paolo Guerrero y Christian Eriksen. Expresivo como pocos, el Depredador es el alma de los Incas. Tras su vía crucis en los meses previos al Mundial debido a su control de dopaje positivo, llega con más hambre que nunca aunque esta tarde estará en el banco de suplentes.

En el lado nórdico reina el discreto Eriksen, talentoso cerebro del Tottenham, que a sus 26 años está considerado uno de los mejores del mundo en su puesto y al que incluso se le ha vinculado con los grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona.

“Nosotros no estamos pensando en la segunda plaza, queremos pasar sea como primero o como segundo pero el primer objetivo es pasar primeros”, dejó claro el delantero peruano André Carrillo.

No obstante, el técnico de los daneses Age Hareide calificó ya de final el partido contra los peruanos.

“Esa es la verdad. Francia en la gran favorita (de la llave) y nosotros y los peruanos queremos la segunda plaza, por lo que será un partido importantísimo”.

Hace una semana, ambos buscaron cuadros similares para tomar la medida. Los europeos batieron por 2-0 a México y los incaicos igualaron sin goles ante Suecia.

El conjunto europeo, que estuvo ausente en Brasil 2014 y también en la Eurocopa de Francia 2016, llegó a esta competencia tras quedar en eliminatorias segundo en su grupo de Polonia y ganar un repechaje frente a Irlanda.

Perú y Dinamarca nunca se han enfrentado en partido oficial, solo un amistoso con triunfo danés por 2 a 1.Los incaicos debutan frente a los daneses, a las 13, por la primera fecha del Grupo C.

Las formaciones:

Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun; André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores y Jefferson Farfán. Director técnico: Ricardo Gareca.

Dinamarca: Kasper Schmeichel, Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, William Kvist, Thomas Delaney, Pione Sisto, Yossuf Poulsen, Cristian Eriksen y Nicolai Jorgensen. Director técnico: Eage Hareide

Árbitro: Bakary Gassama (Gambia).

Estadio: Mordovia Arena, en Saransk.

Hora de inicio: 13:00.

TV: TV Pública.