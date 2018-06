El desafío se renueva en el Regional del NOA

El mayor certamen del NOA se pondrá en marcha hoy con Jockey (S) recibiendo a Old Lions; Gimnasia y la U visitarán a Tucumán Rugby y Huirapuca.

Juega la Selección argentina y también el Mundial. Pero para los fanáticos del rugby hay otro hecho importante que convierte éste sábado en un día especial. Comienza el Regional del NOA de rugby en una época inusual puesto que históricamente el certamen arrancaba entre abril y mayo, pero debido a la eliminación del Campeonato Argentino de Mayores el kick off se extendió para este mes.

Los catorce equipos se dividirán en dos zonas de siete; en el A únicamente estará Universitario RC por el lado de los salteños junto a Los Tarcos, Jockey Club, Universitario, Cardenales y Natación y Gimnasia (el último campeón), todos de Tucumán. En tanto, los salteños de la zona B serán Jockey Club y Gimnasia y Tiro; completarán los tucumanos de Tucumán Rugby, Lince y Tucumán Lawn Tennis más los santiagueños Old Lions y Santiago Lawn Tennis.

El único de los salteños que jugará en su cancha será Jockey Club recibiendo a Old Lions con el arbitraje del salteño Iñaki Barraguirre por la zona B. Por el mismo grupo, el albo marcará su regreso a la zona mayor del Regional visitando a Tucumán Rugby. Los partidos de primera división se disputarán desde las 16.30 y los de intermedia a partir de las 15.

Gimnasia, dirigido por Raúl Coledani, hizo pública ayer la formación que enfrentará hoy a la siempre complicada primera división de Tucumán Rugby. El albo formará con Marcelo Balderrama, Juan Marsal y Luciano Borjas; Marcelo Reynaga y Álvaro Silvestre; Nicolás Anuch, Ezequiel Gil y Facundo Rusinek; Leandro Tobío y Gonzalo Montalbetti; Germán Váldez, Nicolás Mentesana, Matías Diez y Luis Váldez; y Diego Terán.

Por su parte, la U viajará hasta Concepción para medirse con Huirapuca desde las 16.30. Será una buena medida para los verdes, que además del objetivo regional también tienen por delante la final del Torneo del Interior B frente a Marabunta de Río Negro el próximo 30 del corriente.

Una vez completada la primera fase (una rueda, todos contra todos) se establecerá una tabla con los diez mejores equipos; los dos primeros accederán directamente a semifinales, mientras que del 3º al 6º disputarán los cuartos de final para llegar a semifinales. En tanto, quienes se ubiquen del 7º al 10º puesto seguirán jugando para definir el orden final que tendrán en el Regional del NOA.

Regional Desarrollo

La instancia Desarrollo también se pondrá en marcha hoy; Tiro Federal enfrentará en su cancha a San Martín de Tucumán desde las 16.30 por la zona B. En la zona A se encuentra Tigres, pero con fecha libre este fin de semana; debutará el próximo sábado frente a Coipú.