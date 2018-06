“Quiero que el auto llegue en las mejores condiciones a Salta”

Tras las primeras pruebas libres en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba, Marcos Urtubey pretende volver a ser uno de los principales protagonistas del Top Race Series, donde arrancó muy bien, con un quinto y sexto puesto, en Paraná y Río Cuarto, respectivamente, mientras que en las fechas siguientes en Concordia y San Juan, no pudo terminar.

Ahora, a dos fechas de regresar a su ciudad natal, el joven piloto espera llegar de la mejor manera al circuito Martín Miguel de Güemes.

En el entrenamiento de ayer fue el más veloz de los 19 pilotos y hoy buscará repetir para empezar a tener confianza de cara a la final de mañana.



Arrancaste muy bien la temporada en el TR Series, ¿qué pasó después?

Las últimas dos fechas, en Concordia y San Juan no tuve buena suerte, por algunos inconvenientes (en el autódromo El Zonda tuvo un duro accidente y terminó hospitalizado). Es una lástima porque realmente venía bien y el auto se estaba poniendo a punto. Ahora volvemos a empezar de desde cero.

¿Vas por la revancha en Córdoba o paso a paso?

En Córdoba va a ser un trabajo duro. Voy a salir a pista para mejorar, cerrar con los mejores resultados posibles.

Quedan dos carreras para terminar de la mejor manera el semestre, además de la de este fin de semana.

Me gusta mucho el circuito de Alta Gracia y después vamos a competir en el de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero.

¿Estás con confianza?

Sí porque lo del accidente son cosas que pueden pasar, lo importante es que tengo un buen equipo y un gran grupo humano. Estoy en un momento donde las cosas me salen bien.

Sabés que se está disputando el Mundial de fútbol y los ojos de los argentinos están puestos en esa competencia, ¿eso afecta a los pilotos o prefieren tener menos presión?

El Mundial es algo muy especial, espero como hincha que nos vaya bien para poder festejar por primera vez en vivo.

En cuanto a las carreras, obviamente se desvía la atención y si bien uno corre con menos presión, porque no están los ojos puestos en eso, pero la vara es alta.

Hablaste de Córdoba y Termas, pero después viene la carrera en Salta, ¿cómo la imaginás?

Con muchas ganas estoy esperando llegar a la carrera de Salta y estoy entusiasmado. Quiero desarrollar el auto de tal forma que llegue de las mejores condiciones posibles. El auto estaba muy bien en San Juan y por desgracia tuve el choque.

Se dice que los cordobeses son muy fierreros, ¿qué significa correr en esa provincia?

Es verdad que la gente es muy fierrera, especialmente en rally pero hay muchos cordobeses que esperan estas carreras para ir al autódromo. Es muy lindo correr en un lugar donde la gente tiene mucha pasión.

Del circuito te puedo decir que la primera parte es rápida y la segunda parte es técnica. Espero que esta carrera sea muy buena para mí.

Y en Termas, ¿cómo te ves?

Nunca he tenido la oportunidad de correr en el autódromo de Termas de Río Hondo, pero es como jugar en el estadio de la final del Mundial, la pista es hermosa.

¿Cuál sería un buen resultado a fin de año?

Terminar entre los siete primeros. Eso es lo que me he puesto como objetivo apenas arrancó la temporada y confío en que se puede dar.