La manera en la que presentaron a Marcelo Bielsa en Leeds: como si fuera el Papa

Tras algunos rumores que lo vincularon a Talleres de Córdoba y Pachuca, de México, a raíz de una reunión con Andrés Fassi (presidente del elenco cordobés y vicepresidente de la entidad mexicana), Marcelo Bielsa volverá a ponerse el buzo de entrenador.

Llegó a un acuerdo con el Leeds United, un mítico club inglés que actualmente se encuentra en The English Football League Championship, la Segunda División de Inglaterra. Su último paso por la Premier League fue en el año 2004.

Los Blancos, como es apodado el equipo, anunció a lo grande el arribo del estratega rosarino. En su cuenta de Twitter anunciaron el fichaje del entrenador como si se tratara de un Papa. Lo hizo mediante un video de una fumata blanca en sus redes sociales. “Estoy encantado de aceptar el papel de entrenador en Leeds United”, aseguró el Loco, de 62 años, al sitio oficial del club. “Siempre ha sido mi ambición trabajar en Inglaterra y he tenido varias oportunidades de hacerlo durante mi carrera; sin embargo, siempre sentí que era importante esperar a que llegara el proyecto correcto y, por lo tanto, cuando un club con la historia de Leeds United me hizo una oferta, era imposible rechazarla”, agregó.

📰 | From @CANOBoficial to @LUFC, find out more about our new head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) 15 de junio de 2018

El presidente de la institución, Andrea Radrizzani, se mostró feliz por el arribo del argentino: “Marcelo Bielsa tiene una gran experiencia y la usará para crear una nueva cultura y una mentalidad ganadora en nuestro club de fútbol”. Bielsa firmó un contrato por dos año, con la opción de extenderlo por uno más.

💬 | New #LUFC head coach Marcelo Bielsa on his appointment today pic.twitter.com/SOtFJteSqH — Leeds United (@LUFC) 15 de junio de 2018

Leeds, que finalizó la pasada temporada en el puesto 13°, fue tres veces campeón de la máxima categoría (1969, 1974 y 1992), una de la FA Cup (1972), una de la Copa de la Liga (1968) y dos de la Community Shield (1969 y 1992).

Esta será la quinta aventura de Marcelo Bielsa por Europa, ya que antes comandó al Espanyol de Barcelona, al Athletic de Bilbao, al Olympique de Marsella y al Lille.