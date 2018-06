“Por una América libre”, un homenaje hoy al General Güemes con coro y orquesta 

María Rojas - Nora Figueroa

El Tribuno



Numerosas actividades se vienen desarrollando por estos días para honrar la memoria de Martín Miguel de Güemes, y la música es protagonista en la mayoría.

El Departamento Vocal y Coral y la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Instituto de Música y Danza de la Provincia de Salta brindarán esta noche el concierto “Por una América libre”. La propuesta que conmemora el 197º aniversario del fallecimiento del héroe salteño saldrá a escena a las 21, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura (Caseros 460) y la entrada es libre y gratuita.

Bajo la dirección del maestro Luciano Garay, los cuerpos artísticos se unen para interpretar la obra “Por una América Libre”, junto a su compositor, Enrique “Chichí” Ibarra.

Además, se presentará el ciclo “6 Indianas para coro mixto” de Carlos Guastavino, a cargo del Estudio Coral y Julio Menéndez al piano.

El autor de la obra central, y por la que lleva el nombre el espectáculo, dialogó con El Tribuno y recordó qué lo motivó a crearla: “Nuestro héroe gaucho no fue reconocido en su tierra e incluso fue muy resistido por la gente de Buenos Aires. Por salteño, por ser un hombre que cuidó toda América. Él fue al Alto Perú, estuvo con el “Moto” Méndez (líder guerrillero de la Republiqueta de Tarija), en Bolivia un hombre que luchó muchísimo y no fue reconocido en la medida de lo que él dio ni significó para la patria. Como salteño yo sentía esa gran admiración y las ganas de hacer una obra en su homenaje”.

“Por una América libre” fue compuesta en 1985 y se presentó hace dos años en el Teatro Provincial junto con “La infancia de Cristo”, con Néstor César Miguens.

“Ha pasado demasiado tiempo, pero me pongo contento de que se reponga. Mi temor es que las cosas que he hecho queden en la nada y mi intención es crear cosas y que queden para la gente, a la que le pueden gustar o no, pero sí quiero dejar algo mío cuando deje de cantar, que me imagino que a mí no me falta mucho”, expresó Ibarra.

Una pasión de toda la vida

“Uno siempre está rodeado de circunstancias. Yo vivo solo y si no tengo algo que hacer me tengo que arrinconar y no pensar en nada, vivir de la nada y para nada”, sostuvo el músico mientras afirmó que, “esta es una pasión mía y llevo 58 años cantando y pienso seguir haciendo cosas”.

Ibarra, que se reconoce un músico “intuitivo”, sostiene que dentro de poco volverá a componer. “He tenido la suerte de haber compuesto mis canciones con los mejores poetas de América, entonces tengo para musicalizar cosas que me dejó Jaime Dávalos, por ejemplo”.

Para el compositor, las actuaciones son cada vez más esporádicas y “trasnochar” ya no está en sus planes. Una operación de columna y los “achaques” de la edad resultan un freno a los festivales; “ya no puedo quedarme hasta tarde esperando que sean las cuatro de la madrugada como se hacía antes. Lo mío está limitado a actuar de vez en cuando en un lugar que sea teatro, donde sé que entro a las 22 y salgo a las 24. Si uno se quiere quedar un rato más es otra cosa”.

El show de esta noche

“Tendría que estar más tranquilo, pero me pongo nervioso como siempre. El que no se pone nervioso está en otra cosa”, así define Ibarra a lo que siente momentos previos a la presentación.

“Mi sensación es la misma

de siempre. El día que ese bichito no te haga cosquillas en la panza es porque no te importa nada, ni la gente. A veces me paso en eso, me agarro una responsabilidad mayor de la que realmente tengo”, agregó.

Esta noche estrenará además dos canciones: “Zamba lluviosa” y “Los sueños del bodeguero”, de su autoría.

Las que nunca pudo sacar del repertorio son “El Antigal, con la que me inicié con Los Nombradores del Alba en 1962” y “Zamba en ti”.

“Si uno puede escucharla en vivo y más interpretada por el autor las canciones tienen otras sensaciones”, puntualizó.

Destacado

El músico Enrique “Chichí” Ibarra también recibirá esta noche un homenaje por sus 58 años de trayectoria con el canto y la creación. Ibarra integró los grupos: Los Nombradores, Los de Salta y Los 4 de Salta.

En 1985 creó la obra homenaje, que ya se presentó hace dos años en el Teatro Provincial. Enrique “Chichí” Ibarra marcó caminos inigualables en la música.

Pertenece a la generación musical que en los años 60 a los 80 dio al país el mas grande impulso en lo que a la música nativa se refiere. Sus inicios como cantante solista fueron en 1958, y lo hizo actuando en peñas folclóricas de Salta y Jujuy.

En 1961 funda en compañía de Daniel Toro, Lito Nieva, Antonio Bordones y Augusto Torres, un conjunto que resulta revolucionario para esa época: Los Nombradores. Es a través de esas voces que llega al público nacional gran parte de las obras de poetas como Ariel Petrocelli, Jaime Dávalos, Armando Tejada Gómez y otros notables.

Con “Los Nombradores” graban tres long plays entre los años 1961 y 1968 mientras actúan en grandes festivales como los de Cosquín, y en teatros como el Rivera Indarte de Córdoba, Luna Park de Buenos Aires, y en todo el país.

En 1968 Ibarra se desvincula de “Los Nombradores” reiniciando su carrera solista y en 1969 le cabe el honor de hacer la apertura del Festival de Cosquín con una obra integral de su autoría musical y poesía de Néstor Miguens denominada “La Infancia de Cristo”.

Muchas notas más sonaron en su guitarra junto a otros reconocidos grupos y fue destacado en diversos escenarios.Forjó una fuerte amistad con Jaime Dávalos con quien actúa y compone hasta la desaparición física del poeta. Las actividades de su trayectoria son muchas más y sigue sumando éxitos y reconocimientos.