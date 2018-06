Denunciaron a un fiscal por liberar a un asaltante

Un fotógrafo profesional y propietario de un local ubicado en pleno centro de la ciudad de Tartagal formalizó una denuncia contra el fiscal Penal Gonzalo Vega, luego de que este ordenara la libertad de un sujeto con un frondoso prontuario que el sábado pasado, junto a un cómplice, irrumpió en el negocio, donde amenazó con un arma de fuego a su esposa y le arrebató algunas pertenencias, entre ellas un celular y dinero en efectivo.

El hecho, que se produjo alrededor de las 20.30, causó un revuelo en la cuadra donde está ubicada la casa de fotografías "Fuyi Imagen Tartagal", en calle Rivadavia, a media cuadra de la plaza General San Martín. El asaltante actuó a mano armada, junto a un cómplice, y luego de consumar el atraco ambos huyeron a bordo de una motocicleta que estacionaron en la vereda.

El propietario del negocio, Moisés Viruez, y esposa, Gilda Macarena Paz, salieron hasta la vereda a pedir ayuda y presa de un ataque de nervios la mujer cayó desvanecida. Recién allí los vecinos advirtieron que habían sido víctimas de un asalto. Una mujer que pasaba por el lugar reconoció a uno de los maleantes, al que vio salir raudamente del negocio y abordó la motocicleta que arrancó a toda velocidad. A partir de ese momento la policía dispuso un vasto operativo para dar con los delincuentes. Uno de ellos fue detenido en las primeras horas del domingo, a menos de 10 horas de perpetrado el asalto. Esto se concretó por la descripción de la transeúnte y los detalles que aportó la damnificada, quien refirió que los maleantes actuaron con el rostro descubierto. El sujeto fue identificado como Facundo Ortiz, alias el "Rengo"

Cuando la policía llevó a al imputado para que sea indagado por el fiscal penal Gonzalo Vega, este ordenó que se lo identifique y dispuso su inmediata libertad. Sorprendido por la decisión del funcionario, el propietario del negocio, Moisés Viruez, presentó una denuncia contra Vega, luego de tomar conocimiento que Ortiz tiene un frondoso prontuario. Viruez comentó el suceso en estos término: "En el local estábamos con mi señora y en un momento dado ella se quedó sola porque salí con mis hijos a hacer unas compras. Cuando volvíamos vi el revuelo y no entendía qué sucedía". Explicó que "eran dos tipos y uno de ellos encañonó a mi esposa. Le exigió que le entregue el celular, dinero y otras cosas que tenía en el mostrador. Gracias a Dios ella solo obedeció lo que el delincuente le ordenaba mientras le apuntaba con el arma, y solo cuando se subieron a la moto y se fueron ella atinó a salir a pedir ayuda".

Moisés señaló que "la policía actuó muy bien, porque a los pocos minutos se hicieron presente en el negocio y en menos de diez horas uno de los delincuente ya estaba detenido". Y agrego: "Para mi sorpresa, el fiscal luego de tomar conocimiento del hecho ordenó que el ladrón solo sea identificado y que le den la libertad". Dijo que "mi esposa está atemorizada y comenzó a tener ataques de pánico porque estos tipos pueden volver".

“Estamos con miedo”

Moisés Viruez manifestó que todavía no alcanza a comprender por qué el fiscal Vega liberó a un sujeto con semejantes antecedentes. “Un oficial me decía que no podía creer que el fiscal lo haya liberado al ladrón después de semejante operativo que hicieron para detenerlo”, expresó el comerciante. Dijo que el policía le comentó que el “Rengo” se mueve con una muleta para pasar desapercibido, pero que se trata de un sujeto peligroso.

Viruez explicó: “Hice la denuncia para responsabilizarlo al fiscal por su decisión, pero también por cualquier represalia que estos tipos puedan tomar contra nosotros y porque no puede ser que después de semejante delito que cometieron se disponga la libertad. No soy abogado, pero una persona que comete un asalto a mano armada no puede quedar libre en cuestión de horas”, y también dijo: “Después de esto nos sentimos desprotegidos, estamos con miedo”.