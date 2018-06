Engorroso trámite para viajar sin tener carga en la tarjeta de Saeta

Es domingo por la tarde, llueve y hace frío. Martín llega a la parada del colectivo y se acuerda que no tiene crédito en su tarjeta Saeta y no hay ningún lugar abierto para recargarla. Situaciones como esta viven a diario los usuarios del transporte público de pasajeros. Para contrarrestarla, ayer se publicó en el Boletín Oficial el esperado "saldo negativo", que permitirá realizar un viaje sin tener crédito en la tarjeta; pero no todo es color de rosa: el trámite para obtener este beneficio es muy engorroso.

En el área metropolitana (capital y municipios aledaños) hay poco más de 180 lugares para recargar las tarjetas. Este número termina siendo muy escaso para las cientos de miles de personas que a diario toman un colectivo.

"Tal sistema (saldo negativo) permitirá superar inconvenientes que se les presenta a los usuarios al momento del empleo de la tarjeta de pago, puesto que permitirá realizar un viaje en caso de que en el sector donde se encuentra tenga dificultad para la recarga, o lo necesite en caso de emergencia o falta de dinero", señala la publicación de la resolución 189/18 de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).

Y además asegura que el monto de ese pasaje que se utilizó a cuenta será descontado de la primera recarga inmediata que se realice en esa tarjeta.

Otra cosa que se informó es que "la modalidad de adhesión al sistema será vía online. Para el procedimiento de registro y alta serán necesarios datos sustanciales: nombre y apellido, DNI y número de la tarjeta".

Será requisito indispensable estar registrado en la base de datos de la AMT para acceder a ese beneficio.

Desde este organismo habían señalado en mayo pasado que estaban en circulación unas 500 mil "tarjetas azules" de Saeta, pero estas no están personalizadas, por lo que la gente deberá anotarse si no no podrá tener su pasaje SOS.

Burocracia

"Ahora comienza la etapa de registro. Hay que entender que el saldo negativo no es contra una tarjeta, es un crédito que se le va a otorgar a una persona", explicó ayer de forma escueta el titular de la AMT, Federico Hanne. El funcionario señaló que las personas que quieran tener acceso al saldo negativo pasarán por un proceso.

"La primera etapa será la más sencilla: consistirá en ingresar a la página web de la AMT y registrar los datos. Luego le mandaremos un mail con un instructivo, donde tienen un formulario de bases y condiciones para aceptar y las cláusulas de protección y confidencialidad de datos personales", siguió.

Por último, aclaró que se le asignará un turno a las personas para que vayan a refrendar el acuerdo con la AMT, en las oficinas de esta última. Hanne justificó todo el engorroso trámite señalando que se hace todo eso "porque se le otorga un crédito a las personas".

En otro artículo de la resolución se señala que "pasado los treinta días sin la recarga que haga efectivo el pago del crédito utilizado se intimará al usuario por vía correspondiente a los fines del cobro". No da más detalles de la forma que utilizarán para cobrar los poco más de 10 pesos de deuda.