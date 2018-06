Síntomas de un país fuera de la Ley

Las tomas de los colegios públicos secundarios de élite en la Ciudad Autónoma, invocando un apoyo a la despenalización del aborto, requieren ser analizadas desde diversos ángulos.

La causa invocada, ¿es un tema de la sociedad actual?

Se esté de acuerdo o no con la posición defendida, sin duda es un tema que la sociedad discute en este momento con más énfasis en razón del tratamiento del proyecto de ley en el Congreso.

¿El asunto está relacionado con la actividad específica de los estudiantes, es decir su ámbito de estudios?

Antes de contestarnos deberíamos analizar la cantidad de problemas sociales, políticos, gremiales, etc. que existen pero que no son atinentes a la educación. Resultaría extemporáneo que los estudiantes secundarios tomaran medidas de fuerza por el conflicto de Sancor o del ingenio San Isidro por que no es su ámbito, más allá de que, como ciudadanos, participen con toda libertad y a título personal de las manifestaciones que consideren justas sobre cualquier conflicto y de hecho lo harán. Pero asumir una posición corporativa sobre el aborto, desde el ámbito y los medios de la educación resulta extemporáneo.

Escuchar la opinión de los jóvenes con seguridad es enriquecedor sin perder de vista que ellos no son actores de reparto en esta tragedia por lo que se convierten en juez y parte.

Es llamativa la simultaneidad y la gravedad de la medida, tratándose de una toma de varios colegios, solo podría responder a una organización previa y ello permite inferir móviles ideológicos actuando desde afuera del seno de las organizaciones estudiantiles, como se pudo comprobar en tomas anteriores.

Si esta uniformidad en la posición de los estudiantes reconoce una genuina espontaneidad, también debe mirarse con atención porque ellos son los ciudadanos del mañana y están expresando el rumbo de la sociedad, estemos de acuerdo o no. Lo inaceptable es la instalación en el imaginario estudiantil de que la toma de establecimientos es algo normal y corriente; sin embargo cuando el ejemplo que les damos es el corte indiscriminada de rutas y avenidas, contradiciendo la mismísima Constitución, no esperemos de ellos respeto hacia las instituciones, que nosotros los mayores, degradamos o permitimos su degradación a diario.