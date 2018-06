Sampaoli: “Teníamos mucha ilusión y no vamos frustrados”

El entrenador de la Selección argentina, Jorge Sampaoli, reconoció hoy irse “frustrado” tras haber empatado 1 a 1 frente a Islandia. “Teníamos mucha ilusión y nos vamos frustrados. Esto para nosotros recién empieza. Aprenderemos de lo que pasó. Y tendremos que tener fortaleza para ganar el próximo partido ante Croacia”, afirmó en conferencia de prensa.

Además, Sampaoli señaló: "Estoy preocupado porque no tuvimos un traslado rápido que le genere incomodidad a un rival que colocó mucha gente en defensa. La preocupación en no haber logrado los tres puntos, que el grupo lo vino a buscar y que teníamos muchas ganas de lo que suceda".

Al ser consultado acerca del penal errado por Lionel Messi, el técnico argentino manifestó: "Las circunstancias que marcaron el penal errado y las chances que Leo no concretó es una estadística".

"Leo tuvo mucho interés de que Argentina gane y su compromiso está intacto para que Argentina pase a la segunda ronda", añadió, tras lo cual dijo: "Hay que hacernos muy fuertes dentro del grupo para creer en nosotros y que tenemos todas las armas para ganarle a cualquiera. El grupo esta con mucha energía con muchas ganas".

En cuanto al encuentro comentó: "En el primer tiempo el equipo no tuvo la velocidad de juego que necesitaba el partido y el rival se acomodaba muy rápido. En el segundo tiempo casi lo arrinconamos en un arco a Islandia. Con equipos cerrados hay que tener mas variantes ofensivas y generar mas situaciones de gol".

Nos faltaron apariciones verticales, la desorganización ofensiva va a generar más chances para que Argentina llegue a la clasificación. Por ahí nos falto un poco más de desorden en el primer tiempo", subrayó.