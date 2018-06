Festejo solitario del Jockey Club en el inicio del Regional

Entre tanto fútbol, la ovalada se hizo un lugar ayer para ser protagonista en la primera fecha del Regional del NOA de rugby. Hubo buenas y malas para los equipos salteños, puesto que el Jockey Club obtuvo un agónico triunfo; la otra cara de la moneda cayó para Universitario y Gimnasia y Tiro, que fueron derrotados en sus partidos en Tucumán.

Al albirrojo le tocó medirse en su debut contra Old Lions de Santiago del Estero, de local, y fue el único quince salteño que gozó de esa condición en la apertura del torneo y por la zona B. Terminó imponiéndose por 39 a 37, en un partido apretado, en especial cuando la visita niveló las acciones.

El Jockey había logrado una ventaja de 12 a 0 en los primeros minutos del partido; si el partido seguía en esa tónica podría haber logrado una victoria más holgada, pero Old Lions ajustó algunos detalles para comenzar a jugar de igual a igual. Siempre corrió desde atrás en el marcador, pero a cada acierto del albirrojo llegaba una estocada visitante para acortar la diferencia.

Los cuatro puntos sirven como envión anímico, porque todo debut es complicado; sin embargo los dirigidos por Tomás Saravia Toledo supieron sacar el partido adelante, más allá de lo realizado por la visita.

También por la zona B jugó el albo frente a Tucumán, equipo siempre candidato a estar entre los cinco mejores. Para Gimnasia y Tiro el regreso a la zona mayor del Regional fue con caída, puesto que perdió 36 a 23.

Los 23 puntos que marcó Gimnasia en condición de visitante marcan un buen puntapié para esta nueva campaña; viene de jugar el Regional Desarrollo, donde los rivales estaban dos escalones abajo.

En tanto, por la zona A Universitario regresa de su visita a Huirapuca con un derrota por 45 a 27.

La primera fecha del Regional se completó con los siguientes resultados; en la zona A: Universitario (T) 53 - Cardenales 27 y Los Tarcos 55 - Jockey Club (T) 26. Por la zona B: Lince 48 - Santiago Lawn Tennis 16. Los equipos que tuvieron fecha libre fueron Natación y Gimnasia y Tucumán Lawn Tennis.

Se viene una fecha con clásico

El regreso de Gimnasia y Tiro a la zona campeonato permite que el clásico frente al Jockey Club vuelva a disputarse en el marco del Regional del NOA. No habrá que esperar demasiado para ese enfrentamiento entre los dos equipos de la zona sur, puesto que se medirán el próximo fin de semana.

El albo será local en el cara a cara con el albirrojo. Los últimos clásicos marcaron mucha emoción y también un importante número de espectadores. En 2016 se jugó el último clásico por el Regional con más de mil personas.

Serán los únicos equipos salteños que tendrán acción, ya que Universitario tendrá fecha libre en la zona A.

La segunda fecha también ofrecerá los siguientes partidos; por la zona A: Cardenales vs. Huirapuca, Jockey de Tucumán vs. Universitario de Tucumán y Natación vs. Los Tarcos. Por la zona B: Old Lions vs. Lince y Tucumán Lawn Tennis vs. Tucumán Rugby; libre quedará Santiago Lawn Tennis.

Regional Desarrollo

Ayer también se puso en marcha la competencia en el Regional Desarrollo. Tiro Federal tuvo un exitoso debut al golear a San Martín de Tucumán por 64 a 5; los federales fueron ampliamente superiores frente al último campeón del torneo desarrollo tucumano.

En tanto, Tigres no debutó, puesto que le tocó fecha libre. Los de San Lorenzo se presentarán el próximo domingo contra Coipú, en condición de local.