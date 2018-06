La nueva derrota contra Gales produjo la renuncia de Hourcade

El entrenador de la Selección argentina de rugby, Daniel Hourcade, anunció este sábado su renuncia al cargo luego de la derrota frente a Gales en Santa Fe en el segundo test match de la serie, y le puso fin a una gestión de cinco años. Los Pumas jugaron otro partido para el olvido y perdieron 30 a 12 contra los Dragones Rojos.

“Creo que no hubo respuesta, claramente. La responsabilidad es absolutamente mía, creo que el mensaje ya no llega, y es un ciclo cumplido”, explicó Hourcade en conferencia de prensa. En ese sentido, el entrenador tucumano explicó que ya había charlado sobre la situación con los dirigentes de la Unión Argentina de Rugby (UAR).

“Ya lo habíamos hablado con los dirigentes que esta ventana era determinante, la verdad que hicimos todo lo posible, pusimos todo como siempre y no hay una respuesta del equipo”, sostuvo.

El encuentro de ayer fue la revancha del jugado el sábado anterior, en San Juan, con un claro triunfo de 23-10 de los Dragones Rojos, que lograron finalizar invictos en la serie por nuestro país. Los Pumas jugarán un tercer test match el próximo sábado frente a Escocia, en la ciudad de Resistencia. Tras ese encuentro Hourcade abandonará la dirección técnica del seleccionado de rugby.

Los dos tries del seleccionado argentino fueron marcados por Bautista Delguy, en el final de la primera parte en una jugada de ataque iniciada a la salida de un line, mientras que en el final del encuentro Julián Montoya logró la segunda conquista. Además, Nicolás Sánchez marcó una conversión.

El seleccionado argentino, más allá de sumar una nueva derrota, mostró señales de impotencia y de un nivel de juego apagado, que no encuentra el rumbo con marcadas fisuras en todas sus líneas.

Lo llamativo y preocupante de la actuación de ayer es que fue aún más decepcionante que la de la semana anterior, ya que el equipo no encuentra respuestas para salir de este presente y no encuentra un esquema de juego.

El equipo argentino no mostró la garra que lo caracteriza en las dos presentaciones frente a Gales, fue superado notoriamente por un rival que lució un excelente juego defensivo y claridad para aprovechar las oportunidades que se le presentaron.

Los Pumas, dirigidos por el entrenador tucumano Hourcade, en sus últimas 22 presentaciones solo obtuvieron tres triunfos, frente a Italia, Georgia y Japón. El ciclo del tucumano llegó a su fin y ahora la UAR deberá buscar un nuevo DT de cara al Rugby Championship.

La síntesis:

Argentina 12 : Emiliano Boffelli; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Guido Petti; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy (capitán) y Santiago García Botta. Entrenador Daniel Hourcade.

Gales 30: Hallam Amos, Josh Adams, Scott Williams, Owen Watkin y George North; Rhys Patchell y Aed Davies; Ross Moriarty, James Davies y Elis Jenkins; Cory Hill (capitán) y Adam Aeard, Tomas Francis, Ryan Elias, Rob Evans. Entrenador: Warren Gatland.

Tantos en el primer tiempo: 8' penal Patchell (G), 15' penal Patchell (G), 22' try Adams convertido por Patchell (G), 33' penal Patchell (G), 38' penal Patchell (G) y 39' try Delguy (A). Resultado parcial: Argentina 5 - Gales 19.

Tantos en el segundo tiempo: 1' penal Patchell (G), 11' penal Patchell (G), 16' try Amos (G) y 40' try Montoya convertido por Sánchez (A). Resultado final: Argentina 12- Gales 30.

Expulsado en el segundo tiempo: 40' Moriarty (G).

Arbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Cancha: Colón de Santa Fe.