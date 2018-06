Marcos Urtubey logró su primera pole en el Top Race Series

Un fin de semana ideal está viviendo el piloto salteño Marcos Urtubey en el Top Race Serie en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. El viernes había logrado el mejor tiempo en los entrenamientos y este sábado ganó su primera pole position en la quinta fecha de la temporada conduciendo un Mercedes Benz del Sportteam.

Urtubey se mostró competitivo desde el viernes. Dominó la general de entrenamientos con un buen rendimiento y en la tarde de ayer ratificó lo que venía haciendo al quedarse con su primera pole position en el Top Race Series.

En pista había terminado primero Stefano Di Palma pero al no dar la altura del piso fue sancionado con el retiro de tiempos y el piloto salteño se adueñó de la primera posición; este domingo buscará su primera victoria en la categoría a partir de las 10.45.

“Estoy muy feliz por haber hecho un gran trabajo durante toda la clasificación. Quedé segundo por muy poquito y lo de Di Palma no me pone contento porque es un buen piloto y ahora tendrá que largar último. Mañana (por hoy) no sé qué voy hacer en la largada porque estoy acostumbrado a largar un poco más atrás. Está bueno. Me voy a tener que acostumbrar a andar adelante ahora”, señaló el salteño tras la clasificación.

Confirmada la descalificación de Di Palma, la primera clasificación quedó en poder de Franco De Benedictis, quien con el Mondeo del Forcam ABH Sport marcó un tiempo de 1m, 38s, 506 dejando segundo por tan solo 2 milésimas de diferencia a Marcos Urtubey, que seguía demostrando su potencial.

La segunda clasificación la dominó Urtubey con un registro de 1m, 38s, 270 relegando al segundo puesto a Franco De Benedictis que estableció 1m, 38s, 588.

En la última clasificación que iba a determinar el “poleman” del sábado y la grilla de partida de la 5ª final del año, fue Di Palma el dominador pero al no pasar la revisión técnica, el que heredó la primera posición fue Urtubey, quien había finalizado muy cerca del arrecifeño con un tiempo de 1m, 38s, 650 a tan solo 73 milésimas.