Diez claves para no ilusionarse con el equipo de Sampaoli

1 El arranque puede significar todo y nada a la vez. Lo cierto es que Argentina no le pudo ganar a ¡Islandia! Un equipo novato, sin historia y sin figuras impuso su juego por encima del que tiene todo lo contrario.

2 El entrenador Sampaoli es a esta altura una de las principales razones para no confiar. Le pifió a la formación inicial, erró con Biglia, insiste con Di María y Salvio tampoco le dio la razón. Tampoco hubo jugadas preparadas en los tiros libres. No se ve trabajo.



3 El recambio no parece ser suficiente ni promisorio: Paulo Dybala nunca cambió la ecuación de la Selección, Lo Celso todavía no tuvo su prueba de fuego ni tampoco Acuña. ¿Quién más falta que entre a la cancha? Enzo Pérez y los defensores Fazio, Ansaldi y Mercado.



4 Así como llevó al equipo a este Mundial (y lo hizo pasar la primera fase en Brasil 2014), está más que probado que Lionel Messi no siempre será el salvador. El crack es impredecible.



5 Mascherano, Agüero y Banega ayer dieron buenas sensaciones, pero la irregularidad que han tenido en el último tiempo los condena. Habrá que ver si vuelven a rendir bien.

6 La lógica también se impone en el fútbol. Argentina entró por la ventana a la Copa del Mundo sin convencer y ayer fue consecuente con esa clasificación.



7 En los dos últimos partidos mundialistas, los árbitros perjudicaron a la Selección. En la final de Brasil 2014 y ayer, con el penal que no le dieron a Pavón.

8 Por cómo viene jugando Argentina no son muchas las probabilidades de vencer a Croacia. Un nuevo empate nos hará depender de otros resultados. La derrota nos complicará mucho.



9 El bloqueo psicológico colectivo vuelve a ser un enemigo. La mochila de las tres finales perdidas parece seguir pensando.

10 Se creía que luego de tantos problemas en la preparación, el equipo iba a revelarse en la cancha. Y eso no pasó.