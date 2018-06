Un tiroteo en un festival cultural en Nueva Jersey dejó un muerto y 20 heridos

El suceso ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en Trenton, en el festival llamado "Art All Night", donde se disfruta de arte, música y comida.

Un hombre hirió a tiros a 20 personas la madrugada del domingo en un tiroteo en un festival cultural en Nueva Jersey antes de ser abatido por policías, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió a eso de las 3 a.m. en Trenton en un festival llamado Art All Night, donde se disfruta de arte, música y comida.

Angelo Onofri, fiscal del condado Mercer, dijo en conferencia de prensa que 16 de los heridos recibieron tratamiento por heridas de bala. Cuatro de ellos, incluso un niño de 13 años de edad, estaban en condición crítica.

Dijo que dos hombres abrieron fuego entre la multitud a eso de las 2:45 de la mañana y uno de ellos, de 33 años de edad, fue abatido. El otro agresor está detenido.

Unas 1.000 personas estaban en el lugar cuando comenzaron los disparos y muchos asistentes huyeron despavoridos. Se desconocía de inmediato la razón de las heridas de los que no recibieron disparos.

El evento había comenzado el sábado a la tarde y debía seguir hasta el domingo a la tarde. Por lo general atrae a miles de personas.

Angelo Nicolo, un residente del lugar, le dijo a la emisora 6ABC-TV que él y su hermano estaban en el evento cuando escucharon los tiros, y vieron cómo la gente corría por la calle.

‘Vi como dos policías ayudaron a un tipo que recibió un disparo en la pierna. Le pusieron una venda y se lo llevaron‘, dijo Nicolo.

Reportes de prensa describieron cómo el lugar estaba lleno de vidrios rotos y otros escombros. Numerosas patrullas policiales acudieron al lugar.