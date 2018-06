Löw: “Conseguiremos pasar a la siguiente ronda”

Joachim Löw, entrenador del seleccionado alemán, lamentó la sorpresiva derrota por 1 a 0 ante México en el debut en el Grupo F, pero aseguró que su equipo logrará la clasificación a la próxima ronda del Mundial de Rusia 2018.

“Estamos todos tristes por la derrota. Ahora tenemos que mirar hacia delante. Conseguiremos pasar a la siguiente ronda”, manifestó Löw en la conferencia de prensa que brindó luego del partido disputado en el estadio Luzhnikí de Moscú.

“En el primer tiempo jugamos muy mal. No logramos imponer nuestro habitual juego de ataque y pases”, reconoció el DT del seleccionado defensor del título.

Y durante el análisis del partido agregó: “En el segundo tiempo pudimos presionar, pero México también retrocedió. Tuvimos un par de disparos pero tuvimos mala suerte y la pelota no entró”.

Por su lado, el mediocampista Toni Kroos admitió que ahora están bajo presión y que deberán ganar los partidos ante Suecia, el sábado 23, y Corea del Sur, el miércoles 27.

“Obviamente estamos ahora bajo presión, eso está fuera de duda. Debemos lograr los seis puntos”, adelantó el volante de Real Madrid, de España.

El talentoso jugador que protagonizó una de las jugadas de peligro con un tiro libre al travesaño coincidió con el DT que lo peor del equipo fue en el primer tiempo.

“En la primera parte no encontramos respuestas”, admitió Kroos, quien también remarcó la gran cantidad de pelotas que perdió el equipo.

“Le dimos muchos contraataques por esa vía”, concluyó.