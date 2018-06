Paolo Guerrero suma minutos para los suplentes

Paolo Guerrero formó parte hoy del equipo suplente de Perú que igualó en una práctica con el sub 20 incaico 2 a 2, en el regreso a los entrenamientos tras la derrota de ayer ante Dinamarca 1 a 0 en Saranks, por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Rusia.

Además de Guerrero, que en Saranks entró en sustitución de Edison Flores en el minuto 17; jugaron Raúl Ruidíaz, que ingresó en la cancha por Jefferson Farfán, en el minuto 40; y Pedro Aquino, que reemplazó a Renato Tapia en el 42; todos en el complemento en el partido ante los daneses.

La práctica, dirigida por el entrenador argentino Ricardo Gareca, se llevó a cabo en el Arena Khimki de Moscú, de cara al segundo partido mundialista, el jueves próximo contra Francia, en Ekaterimburgo.

El plantel, que abandonó Saranks con la sensación de haber dejado escapar una gran oportunidad, tuvo que modificar sus planes por el retraso que sufrió su vuelo de vuelta a la capital rusa.

El equipo llegó sobre las 3 de la madrugada, por lo que el técnico decidió posponer para la tarde el entrenamiento matinal. Así, mientras los titulares se quedaron en el hotel para hacer una sesión de recuperación física, los suplentes completaron un entrenamiento que incluyó un partido contra los sub 20, arbitrado por el propio Gareca, que concluyó con empate a dos goles.

Tras perder frente a Dinamarca, en su regresó a una Copa del Mundo tras 36 años, Perú se jugará la clasificación el jueves a los octavos de final contra Francia, que derrotó a Australia por 2 a 0 en el otro encuentro del grupo C.