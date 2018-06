El debate del aborto se coló en el tradicional desfile por el general Martín Güemes

El tradicional festejo no estuvo exento a la polémica que se generó días atrás cuando Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de despenalización del aborto. El presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Francisco Aráoz, después de resaltar la figura del general y pedir que los argentinos sepan honrar y respetar su hombría de bien ante la crisis que vive la sociedad argentina, se refirió al tema que dividió a los ciudadanos de este país.

“Es hora de que los argentinos nos hagamos cargo de Argentina y que cada uno de nosotros trabajemos en pos de nuestras familias y de nuestros hijos. Hace pocos días se festejaba como si fuese un partido de fútbol la media sanción de la ley del aborto. Se festejaba como si fuese un partido que íbamos a decidir sobre la vida de otros. No sé, y no me corresponde a mi tomar esa decisión, pero sí les aseguro que si hay alguien que la tenga que tomar no va a estar festejando”, destacó el representante de la organización tradicionalista.

Aráoz remarcó que toda vida se debe respetar y cuidar. “Yo no sé si alguien tiene que tomar esa dura decisión, pero sí les pido, no salgan a festejar, no seamos una masa”, apuntó antes de dar inicio al desfile cívico-militar.