Marcos Urtubey lo buscó y llegó al podio del TR Series 

Marcos Urtubey (Mercedes Benz) cerró este domingo su mejor fin de semana desde que corre en el Top Race Series al finalizar segundo en la quinta fecha disputada en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. El viernes arrancó siendo el más veloz en los entrenamientos, el sábado ganó la pole position y el domingo se subió al podio. Terminó sumando importantes puntos para el campeonato y un buen envión anímico para cerrar de la mejor manera el primer semestre.

El ganador de la carrera fue Gastón Pacioni (Geely), que volvió a festejar un triunfo después de tres años; Urtubey quedó segundo y el podio se completó con Gastón Crusitta (Chevrolet), líder del campeonato. El puntero suma 89 puntos mientras que el salteño se ubica séptimo con 37 unidades.

La largada fue clave para el tramite de la competencia. Pacioni hizo una excelente salida ya que superó por adentro en la curva uno a Urtubey y Franco De Benedictis.

De ahí en más, el integrante del equipo Pfening Competición dominó y al mismo tiempo aguantó la primera posición en un pelotón de punta que no se dio respiro en ningún momento. La aparición en varias oportunidades del “pace-car” le dio algo de tranquilidad a Pacioni ya que presentaba una falla eléctrica en su unidad pero que no le privó darle a la marca china el primer laurel en el Series.

Después se dio una lucha intensa y áspera entre Urtubey y De Benedictis, mientras que Fabián Flaqué y Gonzalo Perlo fueron los otros protagonistas que se sumaron a los que buscaban avanzar y conseguir un lugar en el podio.

Flaqué llegó a estar tercero siguiendo de cerca a Urtubey y Pacioni, pero en el último relanzamiento recibió un toque de Perlo cuando a la par fueron en busca del salteño y por esa maniobra se retrasó en el clasificador. Esto lo supo aprovechar Gastón Crusitta que por adentro en la curva dos superó a los dos para saltar a la tercera posición. A todo esto, Marcos Urtubey aseguró el segundo puesto ratificando todo lo hecho durante el fin de semana con el auto del Sportteam.

Urtubey cerró un fin de semana soñado alcanzando su primer podio desde que compite en la divisional. “Se terminó de redondear un gran fin de semana con mi primer podio. ¡Me vuelvo loco con un lindo segundo puesto! ¡Ahora no nos para nadie!”, expresó el salteño a través de su cuenta de Twitter. Ahora tendrá el desafío de mantener la regularidad y aspirar a estar nuevamente entre los tres mejores en la 6ª fecha que se correrá el 8 de julio en Termas de Río Hondo.