Roger Federer quedó a dos títulos de llegar a los cien

El suizo Roger Federer sumó ayer en Stuttgart su 98º título de un torneo ATP tras batir al canadiense Milos Raonic en dos sets, 6- 4, 7-6 (7/3), el día después de haber recuperado el número 1 del tenis mundial. Ahora quedó a once títulos del estadounidense Jimmy Connors que encabeza la lista de más ganadores con 109.

Tras casi tres meses de paréntesis competitivo durante la temporada de tierra, Federer, de 36 años, arrebató la corona del ranking ATP al español Rafael Nadal al clasificarse para la final del torneo alemán, que marcó su reaparición para la temporada de césped. Hoy aparecerá en el primer puesto con una ventaja de 150 puntos sobre el español. Juan Martín del Potro seguirá en el cuarto puesto y Diego Schwartzman en el undécimo.

Ganador de 20 títulos de Grand Slam, Federer dominó una final ajustada que concluyó con un tie break y justificó su estrategia, efectuada ya la pasada temporada, de tomar oxígeno durante la temporada de tierra, más exigente físicamente.

En la final, Federer mantuvo intacto su servicio durante las dos mangas y la hora y 20 minutos que duró la contienda. Así, solo necesitó un quiebre en el tercer juego para adjudicarse el primer set, en el que salvó dos bolas de break. Ya en el segundo parcial, tras la igualdad reinante, todo tuvo que decidirse en el tie break donde el campeón del Abierto de Australia enlazó cinco minijuegos consecutivos ganados para cerrar el partido.

“Es un sentimiento maravilloso, he luchado mucho durante los últimos años”, se felicitó el suizo al término de su victoria, que, reconoció, “podría haber llegado antes” durante el partido. “Pero es necesario tener paciencia”, añadió.

Con este regreso retoma el pulso con Nadal, que viene de anotarse su undécimo Roland Garros. Su juego del gato y el ratón en lo más alto del tenis mundial va a continuar durante las próximas semanas, con los torneos sobre césped de Halle y sobre todo en Wimbledon (de 2 al 15 de julio), una superficie en la que Federer se siente más cómodo.

Pero, del mismo modo, también se trata de los torneos donde tiene más qué perder. El suizo deberá defender su título en Halle la semana próxima para mantenerse como el número uno del mundo antes de Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada.

Stuttgart, donde consiguió el tercer título del año, era la última oportunidad en la gira de hierba de recuperar el número uno para Federer, ya que en Halle (Alemania) y Wimbledon no podrá sumar puntos, puesto que el año pasado ganó los dos torneos.

Por ahora, a sus 36 años y 10 meses, el suizo se dispone a iniciar su semana 310ª de reinado mundial, 14 años después de su primer ascenso a lo más alto del ranking ATP. Esto fue el 2 de febrero del 2004.