Pese al pedido de Macri a sus funcionarios, Arribas se mostró en Rusia

Mauricio Macri busca dar gestos de austeridad y llevar a cabo una nueva política de reducción de gastos para lograr el déficit fiscal. En esta línea, ordenó a los funcionarios que nadie viaje a Rusia para ver el Mundial , si bien no utilizan fondos públicos si no sus propios bienes para este tipo de cuestiones.

A pesar de la orden del Presidente, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas , se dejó ver en las tribunas del estadio Spartak durante el partido entre Argentina e Islandia.

Incluso Macri tenía previsto asistir a algún partido pero desistió cuando se desató la crisis cambiaria y comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional . Es que ante los anuncios de ajuste del gasto y la subida del freno del dólar, el Presidente quería evitar que viajen para mostrar a la sociedad la imagen de un equipo concentrado en resolver la situación del país. Por eso, la orden era clara: “Ningún funcionario irá al Mundial”.

De todos modos, Gustavo Arribas no fue el único que desobedeció el mandato sino que también lo hizo su asesor en comunicación, Hernán Nisenbaum. Además, en las redes sociales se apuntó contra Diego Kravetz, jefe de gabinete del intendente de Lanús, Néstor Grindetti.