Confirman el primer caso de meningitis bacteriana

El pasado viernes el Dr. David Montiel, del hospital Joaquín Castellanos, confirmó un caso de meningitis tipo bacteriana.

El niño afectado tiene 4 años y asiste a la escuela Antonino Fernández Cornejo de Campo Santo, de acuerdo a las afirmaciones brindadas por el profesional. El niño se encuentra bien, correctamente medicado y hasta el sábado estaba internado en el IMAC de Salta.

El caso fue detectado el pasado lunes y causó gran preocupación en los papás del resto de los alumnos, por tratarse de una meningitis provocada por una bacteria, las cuales se saben son mucho más agresivas que los de tipo viral.

"El niño estaba muy irritable y se le practicó el protocolo de diagnóstico, se le hizo una punción lumbar y por laboratorio se detectó que presentaba un cuadro bacteriano pero no había aún nada confirmado. Recién el pasado jueves recibimos la confirmación de que se trataba de una meningitis bacteriana", comentó el Dr. Montiel, quien procedió al día siguiente a informar de la situación a la comunidad educativa de la escuela Cornejo.

"Siguiendo con los estudios pudimos confirmar que el agente se trata de un neumococo, que usualmente dan patologías respiratorias, como bronquitis, neumonía, otitis o sinusitis. En forma inmediata procedimos a controlar el carné de vacunación del niño y por suerte estaba completo, tenía la vacuna contra este germen, también contra la neumonía. Lo que pasó es que de una patología respiratoria hizo una complicación en las meninges. Por eso en forma inmediata a la punción lumbar se lo medicó con antibióticos, que era lo más indicado para un posible neumococo, esa decisión fue fundamental para que el paciente evolucione favorablemente. Pero el miércoles en la tarde los padres, que cuentan con obra social, deciden por voluntad propia trasladarlo al IMAC", dijo Montiel.

"Desde aquí continuamos en comunicación verificando su evolución, sabemos que no se le hizo nada distinto a lo que se le hizo en el hospital, el traslado fue por comodidad de los padres", explicó.

Lo siguiente era brindar contención a los padres de los alumnos, para ello Montiel se llegó hasta la escuela para explicarles en forma personal sobre la situación.

"Cuando me reuní con los padres en la escuela les dije que no había nada de qué preocuparse, porque si bien era un caso bacteriano, el germen estaba identificado y el tratamiento realizado fue el adecuado, consideré que no era necesario realizar un bloqueo es decir no se va a medicar a los compañeritos, tampoco se hace necesario cerrar la escuela o realizar una fumigación, lo único que vamos a hacer como una actividad extra será controlar el carné de vacunación de los otros niños. Si falta alguna vacuna o tiene incompleto el esquema de vacunación.