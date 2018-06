El Operativo Abrigo ya asistió a 523 personas

El frío llegó a Salta para quedarse y desde hace dos semanas que las noches y las madrugadas apenas sobrepasan los dos grados. Mientras el rocío helado cae sobre los techos y los vehículos, apenas pasadas las 20, algunos ciudadanos no tienen dónde dormir, más que en las calles, parques y plazas de esta ciudad.

Desde el 18 de mayo se encuentra trabajando el Operativo Abrigo, que cuenta con tres sedes de asistencia para toda la ciudad de Salta. Dos de estos espacios se ubican en la zona norte. Uno en la subcomisaría DUR 1 y otro en el Centro de Atención a la Familia, ambos en barrio Castañares. Mientras que en la zona sur se trabaja con un centro de atención en barrio Don Emilio. Desde esa fecha, el Operativo Abrigo ya brindó asistencia a 523 personas.

En el caso del centro de atención en la subcomisaría de barrio Castañares, donde se cuenta con 12 lugares, la capacidad ya está cubierta. Mientras que en el Centro de Atención a la Familia, solo asiste una mujer de edad media.

En la zona sur se atiende en forma regular a siete personas, por lo que solo se encuentra con un solo puesto disponible. Las zonas este y oeste no cuentan con centros de asistencia; sin embargo, desde la oficina de prensa de la Policía de la Provincia aseguraron que los efectivos asisten a quienes lo necesiten y lo trasladan al lugar más cercano.

Desde la entidad, la sargento ayudante Melisa Mercado destacó que la mayoría de las personas en situación de calle, que se asiste en barrio Castañares, ya concurre por sus propios medios. Mientras que los casos de denuncia que se hacen en forma telefónica cuentan con la asistencia de la dependencia más cercana.

Consultada sobre posibles casos de hipotermia que hayan requerido asistencia médica, la sargento ayudante respondió que hasta el momento no se presentaron casos urgentes. "Cuando se hace una asistencia en las calles, el primer paso es realizar un control médico y luego se deriva a la persona al centro de recepción", destacó Mercado. En cuanto a las llamadas por los casos de personas en situación de calle en la zona centro, los asistentes remarcaron que muchos de ellos no quieren dejar sus espacios. "Pese al frío existe el temor de que alguien se lleve sus pertenencias o que les ocupen el espacio que tienen", explicaron. En los tres centros de asistencia del Operativo Abrigo se brinda, además de una cama y un espacio caliente donde dormir, algunas prendas abrigadas y gracias a la colaboración de algunos salteños solidarios siempre llega alguna bolsa con pan, infusiones calientes y hasta un plato con sopa para aquellos que no cuentan con refugio donde pasar el duro invierno que ya soporta Salta. El Operativo Abrigo se lleva adelante desde hace 25 años, con el objetivo de evitar la pérdida de vida a causa del frío. Es por esto que se solicita a la comunidad que al constatar la presencia de personas en situación de calle, se comuniquen al sistema de emergencias 9-1-1 o a la dependencia más cercana.

Igualmente aquellas personas en situación de calle que se vean acuciadas por el frío y busquen un lugar donde refugiarse, pueden acercarse a los móviles policiales que se encargarán de trasladarlos.

Vuelve la ayuda “Plato caliente”

La campaña “Plato caliente” surgió el año pasado, durante un encuentro entre amigas, en la cocina del negocio de una de ellas. Sin darse cuenta del alcance que tendría, las chicas su pusieron manos a la obras y cocinaron platos como los que ellas quisieran comer. Primero salían los martes, pero luego se dieron cuenta de que un grupo católico de asistencia brindaba infusiones ese día y los jueves, los viernes pasaba otro grupo y el miércoles nadie ayudaba a quienes pasaban la noche en la calle.

Así se eligió el miércoles como el día de entrega de una comida caliente que se ofrece en una bandeja, donde además se coloca una porción de pan fresco y una botella con agua. Pero, ¿de dónde llegaron los ingredientes? “De todos lados”, contestó Gabriela Obeid, una de la caras visibles de este proyecto. Entre amigos, conocidos y el comentario de uno a otro, Gabriela y sus amigas comenzaron a recibir las donaciones de cajas de pollo, arroz, fideos, cajones de tomate, bolsas de pan y botellas de agua.

Este año la situación no cambió y el miércoles pasado las amigas volvieron con una plato de estofado, que alcanzó para 56 personas.

El año pasado las bandejas calientes llegaron a 70 en una sola noche, entre los “no visibles”, como los llama Gabriela, que viven en el parque San Martín, la Terminal, las calles cercanas a la Balcarce, y las guardias de los hospitales, donde cientos de salteños acompañan -sin un plato de comida- a un pariente enfermo. El miércoles, el “Plato caliente” quiere ofrecer pastel de polenta y para eso solicitan la donación de queso cuartirolo, leche, pollos, pan y bandejas descartables 120. Las donaciones se pueden dejar en Rivadavia 752.