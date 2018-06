Encontraron muertos a la mujer y al hijo del senador nacional Naidenoff

La esposa y uno de los dos hijos, de 16 años, del senador radical Luis Naidenoff, presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara alta, fueron hallados muertos esta mañana en su vivienda en la capital formoseña, confirmaron a Télam el subjefe de la Policía provincial, comisario general José Antonio Ruiz, y el concejal Miguel Montoya.

Se trata de Cynthia Sonaridio, escribana, quien trabajaba en el Poder Judicial de Formosa, y de Joaquín Naidenoff, de 16 años.

La otra hija del senador, de 23 años, estudia Comunicación Social en una facultad en la ciudad de Buenos Aires, y no se encontraba en el domicilio.

En tanto, peritos de la Policía y del Poder Judicial se encontraban cerca de las 11 en la vivienda del senador, ubicada en la calle Coronel Bogado, de la capital formoseña, realizando los procedimientos de rigor.

La información fue confirmada a Télam por el subjefe de la Policía provincial, comisario general José Antonio Ruiz, quien no dio precisiones de las circunstancias en las que se habrían producido los fallecimientos.

No obstante, distintas versiones indicaban que la muerte de ambos se habría producido por inhalación de monóxido de carbono.

"Están muertos, es una desgracia", afirmó a Télam el concejal Miguel Montoya, quien se acercó al lugar del hecho.