El salteño Atilio Romano vivió una experiencia única en Málaga

El escritor salteño Atilio Romano es un reconocido hombre de letras en nuestra región, más precisamente de la caliente tierra del norte de Salta. “Últimos estertores”, su trabajo más reciente, fue galardonado como mejor propuesta de cuentos en el concurso literario provincial 2017. Tras su paso por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, este artífice de la palabra se aventuró ahora hacia el Viejo Continente y recientemente llevó sus historias a la ciudad española de Málaga.

En un alto tras su nueva experiencia europea, Romano le explicó a El Tribuno: “Tenía un viaje programado hace mucho y además aproveché que algunos amigos me abrieron las puertas para mostrar mi obra. Hace un tiempo le comenté a la gente de Nerja y me organizaron la presentación. La intención es también hacerlo en Barcelona, pero todavía no he recibido confirmación”, detalló y prosiguió: “En Nerja hay un grupo de escritores que se llama La aventura de escribir. Anualmente publican diversos libros y hacen recitales de poesía. Por el año 2006 me editaron un poemario titulado Estrecho Mar, cuyas ilustraciones hizo Santos Vergara, de Orán. El evento lo presentaron dos escritores de aquí. En realidad Haydeé Acosta es argentina pero vive hace mucho en esta zona, calculo que hace más de veinte años, e Ildefonso Gómez, que es un poeta de Torre del Mar, Málaga”.

Sobre lo ocurrido en la reunión, que se realizó en el Hotel Plaza Cavana, reveló: “Las expectativas se cumplieron por completo, encontré amigos a los cuales no veo hace muchos años, y le dejé el libro, que ojalá les provoque algo”, indicó el prosista y recalcó “en definitiva escribimos para lograr llegar al otro y tratar de decirle al lector algo. Algunas veces será algo de amor, otras veces será alguna cuestión social, de soledad y eso tiene muchas aristas. Trato de hacerlo de mejor manera y además, si no trato de hacerlo bien, me tendré que hacer cargo de la consecuencias y el personaje del libro Últimos Estertores vendrá por mí”, indica en referencia a su creación de un asesino que va matando a sus víctimas a medida que escribe una novela.

Romano nació en la ciudad de Orán y entre sus obras cuenta con: Derramo un hombre, La tristeza en mis bolsillos, Estrecho Mar, Qosqo y los libros de cuentos: Agua de coco y Estaciò Sants, entrr otros.

Los amigos

Atilio compartió con notables poetas salteños y tuvo un vínculo especial con el recordado Ramón Vera.

“Con Ramoncito nos conocimos a inicios de la década del ‘90. Solíamos reunirnos con frecuencia en su casa, además compartimos numerosos viajes, siempre el pretexto era la poesía y la comparsa. Estuvimos en Perú, Bolivia, Ecuador y tantos otros lugares. No faltaba ocasión para conversar de la poesía de Salta. Hacíamos como una introducción sobre la poesía del 60. Pasé noches maravillosas en la capital salteña, junto a maestros como: el Gallo Mamaní, el Gallego Zamora, Gustavo Aguero, Raúl Gómez, y los talentosos músicos del grupo Niebla”, aseguró finalmente Atilio Romano.