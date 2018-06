Salta vivirá un nuevo "veranito": las temperaturas podría llegar a los 30 grados

El norte argentino vivirá esta semana un "veranito de San Juan" con máximas que rondarán los 30 grados, mientras que la región central del país tendrá entre hoy y mañana marcas de hasta 25 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Es habitual que en esta época los frentes fríos provenientes del sur no lleguen a la región central y menos aún al norte, por ello se da un fenómeno que genera temperaturas máximas cercanas a los 25 grados en el centro del país y a los 30 en el norte, en pleno invierno”, explicó en diálogo con Télam Ignacio Amorín, meteorólogo del organismo.

Precisó que "esta situación -conocida como veranito de San Juan por su proximidad con el 24 de junio, día de San Juan Bautista-, no se da todos los años ni en la misma fecha”.

"Este año el fenómeno se adelantó unos días y sólo se notará en el norte argentino, donde se esperan máximas de entre 28 y 30 grados hasta el viernes”.

Además de la ausencia de frentes fríos, los vientos del norte ayudarán a que la temperatura ascienda en Formosa, Chaco, norte de Santiago del Estero y este de Salta, adelantaron desde el SMN.

En el centro argentino, en cambio, “se esperan máximas de 19 grados para martes y miércoles, pero el ingreso de un frente frío en la madrugada del jueves provocará un leve descenso de las temperaturas”, señaló Amorín.

En tanto, la Patagonia argentina tendrá condiciones meteorológicas “dentro de los parámetros normales para la época”, detalló el especialista.

"Desde esta tarde y hasta el viernes pasarán varios frentes que dejarán jornadas muy ventosas, tiempo inestable y temperaturas acordes a junio, en especial a partir del miércoles, con mínimas de -10 en zona cordillerana, -5 en el llano y máximas que no superarían los 10 grados”, completó.