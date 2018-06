Rusia va en busca de la clasificación ante Egipto

El seleccionado de Rusia, que en su debut en el Mundial 2018 goleó 5-0 a Arabia Saudita, enfrenta hoy a Egipto, dirigido por el argentino Héctor Cúper, que en la primera fecha del Grupo A cayó ante Uruguay por 1 a 0.

El partido se jugará a partir de las 15 hora de la Argentina (21 hora de Rusia), en el estadio Zenit Arena de San Petersburgo, construido en el 2007 y con capacidad para 69.500 espectadores, con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres y televisión de TyC Sports y DirecTV.

Rusia, que sorprendió con su categórica goleada ante Arabia Saudita, buscará el triunfo que le permitiría obtener la clasificación a los octavos de final del Mundial 2018. Sin embargo, la presencia del delantero del Liverpool de Inglaterra Mohamed Salah entre los titulares del equipo que dirige Cúper puede darle a la selección egipcia una imagen totalmente distinta a la que ofreció, con un esquema casi especulador ante Uruguay (0-1).

Salah, de 26 años, no estuvo frente al conjunto sudamericano porque el DT argentino prefirió no arriesgarlo tras su lesión en el hombro izquierdo, sufrida el 26 de mayo en la final de la Liga de Campeones cuando el Liverpool perdió ante Real Madrid, y tras una polémica acción con el defensor Sergio Ramos.

Rusia: Igor Akinfeev; Sergei Ignsevich, Yuri Shirkov, Ilya Kutepov y Mario Fernandes; Aleksandr Golovin, Yuri Gazinskya, Román Zobnin y Denis Cherysev, Aleksandr Samedov y Fyodor Smolov. DT: Stanislav Cherchesov.

Egipto: Essam El Hadary; Abdul Shafy, Ahmed Fathy, Ali Gabr, Ahmed Hegazy; Mohamed Elneny, Tarek Hamed; Abdalla El Said, Ramadan Sobhy y Amr Warda; Mohamed Salah. DT: Héctor Cúper.



Árbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Estadio: Zenit Arena de San Petersburgo.

Hora de inicio: a las 15 de Argentina.

TV: TyC Sports y DirecTV.