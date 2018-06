A los 87 años, Oscar González va por un nuevo título mundial

A sus 87 años, Oscar José González Urquía sigue demostrando que el espíritu competitivo no lo perdió y que la edad no es un impedimento para seguir sumando desafíos. Junto a un grupo de timoneles y tripulantes salteños, tomará rumbo hoy hacia Portugal para disputar del 24 a 30 del corrientes mes un nuevo Mundial.

Mientras en Rusia todos corren detrás de la pelota, en la bahía de Vilamoura estarán los mejores navegantes del planeta participando en la Copa del Mundo Master de snipe, una de las tantas especialidades que tiene el yachting y la navegación a vela.

Cuatro binomios representarán a la Argentina en la cita mundialista que organizan la Asociación Naval de Lisboa y la Federación Portuguesa de Vela y que también tendrá la cooperación de la Asociación Internacional de Carreras de la Clase Snipe. Junto a Oscar González competirá Ramiro Iglesias y los otros equipos estarán formados por Mariana Safar y Alejandro Triggiano, Rubén Arias Nayar y Julián del Cerro Chibán y Enrique Toffoli junto al bahiense Nicolás García.

Para competir en el Mundial Masters es necesario que el binomio sume más de 80 años y entre ellos el timonel debe tener 45 años o más; a partir de esa edad se van estableciendo las categorías.

A partir de los 75 años se establece una divisional denominada máster legend, en la que competirán González e Iglesias. Ambos ya cuentan con títulos mundiales en su haber compitiendo juntos; la experiencia ganada los pone entre los candidatos a sumar un nuevo cetro mundialista.

González será el campeón defensor en la categoría legend, ya que hace dos años ganó el certamen disputado en Nassau, Bahamas; en esa ocasión tuvo como tripulante al brasileño Alexandre Tinocco, dos veces campeón del mundo.

Los competidores salteños harán una escala previa en Madrid antes de instalarse en Vilamoura, Portugal. Tendrán un día de práctica el próximo sábado, y al día siguiente comenzarán a competir. Todos los binomios que representarán a Salta y al país competirán en embarcaciones alquiladas.

El Mundial se desarrollará en siete días, pero seis serán para competir puesto que habrá una jornada de descanso; los equipos deberán completar, como mínimo, diez regatas para aspirar a ser campeones del mundo.

A la exigencia de competir frente a las mejores tripulaciones del mundo se le sumará la adaptación a la superficie y la velocidad del viento. Habrá olas de más de un metro y vientos de 18 nudos, un contexto muy distinto a las competencias que se realizan en nuestra provincia y algunas zonas del país.

Datos de la clase snipe

La case snipe es muy táctica, ya que no es un barco particularmente rápido. Por otro lado, la política de la Asociación Internacional de Carreras de no permitir grandes evoluciones de materiales hace que embarcaciones con 20 o 30 años de antigüedad puedan seguir siendo igual de competitivas.

Esto hace que sea una clase ideal tanto para jóvenes y regatistas que por falta de tiempo o desgaste ya no pueden seguir el ritmo de una clase olímpica.

Una embarcación de la clase snipe cuenta con una eslora (longitud de proa a popa) de 4,72 metros, mide 1,52 metros en sentido transversal, pesa 172,8 kilos y su superficie vélica es de 11,90 metros cuadrados.