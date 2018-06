El comercio salteño acumula una caída del 6% en las ventas

El comercio salteño sigue en picada y no se avizora una mejora para la principal actividad generadora de empleo de la provincia. La caída en las ventas en los negocios locales para el Día del Padre, de un 7,3% con respecto a la misma fecha del año pasado, aporta a la confirmación de los malos tiempos que están pasando los propietarios de negocios en la provincia.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Rubén Barrios, dijo a El Tribuno que en lo que va del 2018 en el sector se registra una pérdida de ventas de entre el 5 y el 6 por ciento, en la comparación interanual.

"La situación es muy preocupante, mes a mes venimos perdiendo ingresos", sostuvo el dirigente empresarial.

En el balance del desempeño comercial para el Día del Padre hubo rubros que tuvieron caídas de un 40%, como el de libros, música y películas, o del 30%, como fue el caso del sector de ferretería o ventas de herramientas, que suele tener buen rendimiento para este tipo de celebraciones.

Los únicos rubros que presentaron variaciones positivas, de acuerdo a datos de la Cámara de Comercio, fueron los artículos deportivos, con una suba interanual del 20%, y el de ropa de hombre, que aumentó un 10%.

Los locales de gastronomía y perfumería, en tanto, mantuvieron sus ventas con relación con 2017.

La compra promedio, según detalló Barrios, se ubicó en los $890, un 20% más que para los festejos en honor a los papás del año pasado. De toda maneras, se debe tener en cuenta que entre junio pasado y este hubo una inflación que superó el 25%, es decir que las ganancias fueron aún menores en términos monetarios, además de la de cantidad de productos vendidos ya descripta.

Explicaciones

La pérdida en el poder adquisitivo de la mayoría de la población es la primera causa de la pobre performance del comercio, explicó Barrios. Aunque advirtió, también, que muchos clientes prefirieron moderar sus gastos por la incertidumbre que causó la corrida cambiaria de las últimas semanas.

Aun así, los dueños de los locales no bajaron los brazos e intentaron, mediante promociones, mantener sus ventas.

La Cámara de Comercio e Industria hizo una encuesta entre sus asociados, de los cuales el 55% dijo haber realizado alguna promoción. La mayoría ofreció descuentos especiales para ventas con tarjeta de crédito o a partir de determinada cantidad de unidades compradas.

Los malos resultados se repitieron en todo el país

La crisis en el comercio no es exclusividad de Salta. La situación se repite en el resto del país. De acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas por el Día del Padre, a nivel general, cayeron un 6,4% en la comparación interanual.

Advirtieron que en la temporada 2017 también hubo una retracción en el consumo, que fue del 3,6%, comparado con 2016.

La institución empresaria destacó que el sábado último se registró poco movimiento en la calle, como era previsible, por el Mundial de Fútbol. “Tampoco el frío y la situación económica del país fueron buenos aliados”, subraya un comunicado de la Came.

“El Día del Padre igualmente es una fecha que comercialmente viene perdiendo peso en los últimos años. Se prioriza más el encuentro con la familia que el regalo en sí. Por eso, esta temporada lo que más abundó fueron reservas en restaurantes, o pedidos de comida en la modalidad delivery”, agrega el parte de prensa.

Este año solo el 23,7% de los comercios consultados finalizó la fecha en alza frente al 2017. El 58,8% terminó en baja y el 17,5% no tuvo cambios. Los rubros de mejor performance fueron perfumería y gastronomía. El ticket promedio se ubicó en $680, un 19,2% por encima del 2017, pero la inflación anual fue superior.