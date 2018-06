Una discusión pública

La discusión por la legalización del aborto marcó un hecho histórico dentro y fuera del ámbito legislativo, de las iglesias y de los hogares. Las mujeres se convirtieron en protagonistas de esta lucha, ya sea a favor o en contra del proyecto, pero en definitiva fue una mayoría de mujeres movilizadas las que lograron romper con un silencio impuesto desde hace décadas y sumar a los hombres al compromiso de expresarse. Culmina así un proceso de luchas por la búsqueda de igualdad de derechos. La sociedad dio un grito muy fuerte y reciente, con la consigna ni una menos empujó esta interpelación social que terminó involucrando a pobres, ricos, clases medias, hombres, jóvenes y mujeres por igual.

Las mujeres ganamos desde el momento en que se incorporó al debate público la palabra "aborto", un tema que estaba reservado al ámbito privado y que ni siquiera se mencionaba en las familias más instruidas, aunque sin diferencia de estratos sociales, siempre fue considerado "un secreto", "un delito" o "un pecado". La palabra "aborto" por todos lados: en panfletos, en la calle, en los diarios, en la televisión, en internet y finalmente en la palabra de los representantes legislativos, terminó con un tabú que tiene siglos de vida y marcó el inicio una nueva historia.

Cada vez que se tratan temas de esta índole en el ámbito legislativo, temas que tienen que ver con igualdad de derechos, violencia familiar, femicidios o violencia de género, la intervención de los hombres es mínima pero cada vez es mayor hasta por obligación. Generalmente, no son los legisladores hombres autores de iniciativas parlamentarias al respecto de estas problemáticas aunque tengan amigas, hijas, madres, hermanas o abuelas porque durante muchos años se consideraron ajenos a esto y en mucho caso así también lo siguen sintiendo. Sin embargo, la mayor representatividad de la mujer en los ámbitos de poder ha generado un mayor interés de los hombres por trabajar en temas de género que antes no ocupaban parte de su agenda, quizás por miedo a exponer sus emociones o expresar sus opiniones personales. En el caso del aborto, el discurso de los legisladores nacionales atravesó lo estrictamente frío de un discurso en un papel y en muchos casos las emociones y experiencias personales atravesaron el voto a favor o en contra.

Estado ausente

Este debate ha dejado al descubierto a un Estado ausente que no posee políticas públicas para trabajar ante ciertos flagelos sociales como el embarazo adolescente, el aumento de enfermedades de transmisión sexual, la mortalidad materna por abortos clandestinos que marcan año a año estadísticas preocupantes en la Provincia de Salta. No alcanza con ofrecer pastillas y preservativos en los centros de salud y hospitales si no se sabe del alcance de la anticoncepción y del respeto hacia uno mismo. El Estado no puede seguir negando que la vida sexual se encuentra presente en la adolescencia temprana y debe brindar recursos para trabajar en la prevención de un embarazo no deseado. Sin embargo, el nivel de superficialidad con que se trata el tema y la información incompleta que se le brinda a los jóvenes sobre educación sexual en las escuelas atenta contra una educación de calidad. En la lucha por la independencia, Martín Miguel de Gemes fue acompañado por mujeres con coraje que fueron ignoradas en el relato histórico. Esa importante intervención no solamente fue relegada en los libros de historia sino también en los monumentos que la conmemoran, tal es así que en el monumento al Héroe Gaucho, en la parte posterior, casi invisible, imperceptible y a espaldas de Gemes, se encuentra representada una mujer quien con sus hijos en brazos, le entrega una lanza a su marido para que vaya a pelear... Estamos cambiando la historia, pero principalmente hoy estamos escribiendo juntos...