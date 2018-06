Una foto revela cómo piqueteros manejan recursos del Estado

La selfie se la tomaron los mismos hermanos Felisa y Ramón Contreras.

Ella es referente en Tartagal de la organización piquetera CCC (Corriente Clasista y Combativa) que a nivel nacional lidera Juan Carlos Alderete.

Felisa Contreras sostiene el dinero en sus manos.

Él está a cargo de una cooperativa que si bien figura a nombre de su esposa, la maneja desde hace varios años el propio piquetero tartagalense.

La foto fue tomada el viernes de la semana anterior en las puertas de la sucursal Tartagal del Banco Macro, dentro de la camioneta doble tracción de propiedad del mismo Ramón "Panzón" Contreras y en ella se ve a su hermana Felisa, referente de la CCC, portando en sus manos al menos 8 fajos de billetes de cien pesos.

Cabe recordar al respecto que hay malas experiencias en esta zona de la provincia con los manejos irregulares de fondos realizado por dirigentes piqueteros o dirigentes sociales, como se los denomino en tiempos del kirchnerismo, desde el hospital construido por las Madres de Plaza de Mayo en cercanías de comunidades aborígenes de la ruta 86, hasta los miles de subsidios que manejaban los hermanos Fernández en Mosconi.

Esta vez, los mismos Contreras subieron la foto a las redes sociales sin imaginar que la imagen dejaría sin explicaciones a los funcionarios provinciales que deben administrar los recursos estatales que se destinan a la obra pública, justamente en una de las zonas de mayor vulnerabilidad social y donde los grupos de desocupados "portonean", como se dice en la jerga a montar guardia, en el edificio municipal o en cualquier obrador, esperando conseguir alguna fuente de trabajo.

Cuando El Tribuno consultó en distintos estamentos estatales de dónde provienen los fondos que Felisa Contreras tenía en sus manos, mientras su hermano, acostado en el asiento del volante de su camioneta se rascaba el vientre, en actitud muy relajada, nadie de la administración pública quiso explicar o hacerse cargo del hecho y, por el contrario, todos desconocieron tener arreglos, convenios, contratos o lo que fuera con los hermanos Contreras.

Pero fueron ellos mismos, en una actitud tan relajada como se lo ve al piquetero tartagalense en la fotografía, los que pusieron blanco sobre negro la situación en la que se fotografiaron y contaron de dónde y en mérito a qué reciben esos jugosos fondos.

Recursos del IPV

El Tribuno, después de una extenso diálogo con Ramón Contreras, trató de contactarse con el ingeniero Sergio Zorpudes, titular del Instituto Provincial de la Vivienda, quien no quiso responder la requisitoria periodística de este medio.

Tras varias negativas y otras tantas evasivas, el funcionario solo envió a una secretaria para que asegure que el IPV "solo firma convenios para la construcción de obras habitacionales con los intendentes, no con cooperativas u otras entidades". Pero la secretaria de turno no hizo esas declaraciones como una comunicación oficial del organismo, sino a modo de comentario personal, de modo que no hay postura oficial sobre el tema de los hermanos Contreras.

El reconocimiento piquetero

Quien se explayó sobre el tema fue el propio Contreras quien, en su particular estilo, consideró que "solo se está armando un puterío con todo esto, pero está todo más que claro". Así comenzó a charla con la corresponsal de este medio en Tartagal.

Contreras, protagonista junto a otros piqueteros de muchos de los cortes de ruta que se hicieron en el norte de la provincia, comenzó explicando: "Nosotros formamos parte de una federación de cooperativas y por medio de la CCC de (el dirigente nacional) Juan Carlos Alderete logramos que bajen obras a la zona del departamento San Martín. Y por eso hace poco terminamos de construir casas en Tartagal para personas con discapacidad".

"La foto que nos sacamos ese día con mi hermana fue porque estábamos esperando una partida de dinero para hacerle la vivienda a una compañera y como (la recepción del dinero) demoraba mucho, mi hermana se sacó una foto para subirla al grupo de Argentina Trabaja, para que la gente se quede tranquila; la plata era para comprar parte de los materiales necesarios, más específicamente hierro", dijo Contreras.

"Papeles al día"

Contreras, al referirse al mecanismo mediante el cual las agrupaciones piqueteras reciben recursos estatales, precisó: "Hacemos gestiones ante Nación, como cualquier otra organización, siempre y cuando tenga, como nosotros, los papeles al día. Presentamos los proyectos ante Desarrollo Social y ante Viviendas de la Nación, más específicamente en un programa que se llama Mi Casa".

Y agregó que la cooperativa a su cargo "acaba de entregar seis viviendas que son de primera, porque tienen dos dormitorios amplios, sanitarios, cocina, galería, durlock en el techo, cerámico en el piso y puertas y ventanas de madera de primera".

"Todos los funcionarios, incluidos los de Nación y los de la Provincia, han quedado muy conformes con el trabajo que hemos hecho", cerró.