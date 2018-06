Duhalde insiste en impulsar una posible candidatura de Lavagna en 2019

El expresidente Eduardo Duhalde insistió hoy en ubicar como posible candidato a Presidente en 2019 al exministro de Economía Roberto Lavagna, ya que remarcó que "un outsider de la política" pero "es técnico, es especialista".

Tras descartar que el conductor Marcelo Tinelli se vuelque a una eventual carrera por el Sillón de Rivadavia, el referente peronista sostuvo: "Hay otro outsider que propongo yo y que va a ser Presidente, que es Roberto Lavagna". "Es técnico, es especialista. Es un outsider de la política, no se ocupa de la ciencia política en particular. Es el claro ejemplo de un técnico", señaló el exgobernador bonaerense.

En diálogo con FM Delta, Duhalde recordó los distintos cargos que ocupó Lavagna a lo largo de su carrera: "Ha sido en el radicalismo candidato a Presidente, ha sido secretario de Industria de Alfonsín, estuvo conmigo, con Néstor (Kirchner)". "Siempre ha sido un hombre excelente y de armar equipos.

Cuando digo Roberto Lavagna es porque lo conozco y porque no hay muchos", concluyó el exsenador nacional.