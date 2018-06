Diputados de Cambiemos cruzaron a Carrió: “A veces le patina”, dijeron

Varios integrantes de la bancada que conduce Mario Negri salieron al cruce de la denuncia de la referente de Cambiemos, quien sostuvo en una carta que "los cambios y manipulaciones de votos por la madrugada mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años".

Carlos Gastón Roma, diputado macrista por Tierra del Fuergo, fue uno de los que cambió su voto durante la sesión. Roma había adelantado su rechazo a la reforma, pero tras mantener conversaciones con su hijo -"me interpeló"- y José Ignacio De Mendiguren (Frente Renovador) decidió apoyar la reforma durante la votación en general de la inciativa.

"Yo la respeto mucho a Lilita, pero a veces le patina o hace comentarios que son innecesarios y ofende sin conocer los hechos y los procesos individuales de cada diputado", afirmó en diálogo con Radio Cooperativa.

Roma explicó por qué decidió votar a favor de la despenalización: "Con Carrió tenemos alguna mirada en común sobre la fe. Entiendo que esto no se lo podemos imponer a toda la sociedad. Cuando empezó el proceso dije que iba a "escuchar a todos'". Y consideró que no hubo "manejos raros" durante la sesión.

"Que haga la denuncia"

El diputado nacional Daniel Lipovetzky (Pro), uno de los impulsores del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo, fue el primer dirigente macrista que había salido al cruce de las declaraciones de Carrió. "Le tengo el máximo de los respetos, pero en este caso se equivoca. Si ella tiene algún elemento, tendrá que denunciarlo. Esa noche trabajamos un montón tratando de convencer con argumentos", afirmó ayer en diálogo con Radio Nacional.

Y agregó: "La única manera de que esto se tome de una manera responsable es que haga la denuncia. Si uno tiene conocimiento de un delito, tiene que denunciarlo".

Fabio Quetglas, otro de los legisladores del oficialismo que promovieron la legalización, también recogió el guante. "No sé qué se esperaba Lilita de nosotros. Yo pertenezco a la UCR, un partido que tiene más de 100 años de tradición laica ¿Qué esperaba? ¿Que rechace la legalización del aborto?", sostuvo en una entrevista que concedió a FM Milenium.

Integrantes del interbloque de Cambiemos reconocieron que el debate sobre la despenalización del aborto provocó heridas en la bancada oficialista. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la media sanción del proyecto, Carrió discutió con otros integrantes de la coalición oficialista y amenazó: "La próxima rompo".

Horas después se reunió con Mauricio Macri y aseguró que su enojo no estaba dirigido a la Casa Rosada, sino al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó . "Todo lo que se dijo es mentira. Yo tengo una excelente y permanente relación con Olivos. Apelé a la unidad de Cambiemos y les hablé a los diputados nacionales para que reine la concordia y no la grieta", escribió en su cuenta de Twitter.

Fuente: La Nación