Paulo Dybala: "Sé que voy a tener la chance de jugar” 

Paulo Dybala se metió en la lista para el Mundial de Rusia 2018 sobre el final. Jorge Sampaoli evaluó hasta último momento al cordobés y decidió llevarlo. Con su convocatoria se terminaron las chances de Mauro Icardi y Lautaro Martínez. Pero en Bronnitsy hay una certeza: el delantero de la Juventus es el último de la fila.



Ni en los entrenamientos de la Selección argentina aparece como una opción para Jorge Sampaoli por eso muchos se preguntan ¿Para qué lo llevó? El seleccionador argentino tiene al cordobés dentro del plantel, pero no lo cuenta como una posible variante a la hora de pensar en cambios para el equipo. Y resulta muy llamativo.

En conferencia de prensa, Dybala reconoció que ‘está dejando todo en cada entrenamiento‘ y señaló que es optimista sobre poder jugar en Rusia. ‘Siempre entro con la mentalidad de que voy poder jugar. Un Mundial no es fácil y es por eso que hay que estar preparado‘, indicó.

Por qué Dybala no es una opción viable para Sampaoli es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Si el el DT no lo ve bien o no sabe cómo incluirlo dentro del equipo junto con Lionel Messi entonces no debería haberlo convocado. Era más lógico, y hasta justo, llevar a otro atacante con opciones reales de jugar.

En ese aspecto, el jugador de la Juventus destacó que "nunca tuve miedo de quedarme afuera del Mundial" y aseguró que considera que "tengo las mismas posibilidad de entrar que mis compañeros".

Por otro lado, Dybala habló sobre cómo es jugar con Messi y señaló que no se siente un suplente de La Pulga: "Messi no tiene ningún suplente, ni acá ni en ningún equipo del mundo. Obviamente que podemos jugar juntos".

A esta altura pareciera que Dybala jugará solo cuando no esté Messi. Es decir que podría no jugar nunca o casi nunca. Higuaín es el primer cambio para el centrodelantero y Pavón ya le empezó a ganar el lugar a Di María. De Paulo no hay ni noticias. Debe ser el futbolista menos nombrado por los periodistas desde que están en Rusia