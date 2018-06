Sampaoli, el único DT argentino en suma en el debut

El santafesino Jorge Sampaoli, que al frente de la Selección aalbiceleste igualó por 1 a 1 ante Islandia por el Grupo D, fue el único entrenador argentino que no perdió en su debut en el Mundial de Rusia 2018.

Del resto, ninguno pudo siquiera sumar una igualdad, porque Ricardo Gareca con Perú no pudo con Dinamarca, Juan Antonio Pizzi fue goleado con su Arabia Saudita ante el anfitrión Rusia, Héctor Cúper cayó con Egipto en la última pelota frente a Uruguay, y José Pekerman cerró esta lista con Colombia y la caída contra Japón.

Sampaoli tuvo todo para poder triunfar el sábado pasado, incluso un penal que ejecutó el capitán Lionel Messi, pero no logró sortear el cerco de Islandia y sólo pudo sumar un punto.

Más allá de eso no pudo sortear las críticas de los hinchas albicelestes a partir del mal juego del equipo ante una Selección debutante.

El caso opuesto fue el de Gareca, que si bien perdió frente a Dinamarca por 1 a 0, tuvo un buen desempeño colectivo -también erró un penal- y mereció como mínimo un empate.

Pizzi también acarreó duras críticas por parte de los fanáticos y la prensa de Arabia Saudita, tras su pobre actuación en el primer encuentro del Mundial, en Moscú, el jueves pasado.

En tanto, Cúper, sin su estrella Mohamed Salah, cayó agónicamente frente a Uruguay por 1 a 0 y éste martes quedó eliminada luego del 1-3 ante Rusia.

El último en salir a la cancha fue José Néstor Pekerman -con Esteban Cambiasso dentro del cuerpo técnico-, pero después de una expulsión temprana perdió 1-2 frente a Japón.