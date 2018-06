El tenista Nicolás Kicker fue suspendido por tres años

El tenista argentino Nicolás Kicker fue suspendido ayer por tres años al ser hallado culpable de haber arreglado resultados de dos partidos en Challengers, en 2015. El oriundo de Merlo, provincia de Buenos Aires, tendrá que pagar también una multa de 25 mil dólares, según dispuso la Tennis Integrity Unit (TIU).

Kicker, de 25 años, tiene la posibilidad de apelar al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para ver si logra morigerar el castigo, aunque todavía eso está en etapa de evaluación. La acusación se basa en dos encuentros, uno en el Challenger de Padova, en junio de 2015, y otro en Barranquilla, en septiembre del mismo año.

En Italia, Kicker perdió contra el surcoreano Duckhee Lee 6- 1 y 6-2; y en Colombia cayó 2-6, 6-2 y 7-5 frente al ecuatoriano Giovanni Lapentti. Al momento de estos resultados, Kicker había salido a responder las acusaciones que ya circulaban en el mundo del tenis.

“Lamentablemente pasa seguido. En el tenis, hasta el último punto no sabés quién va a ganar, les pasa a los mejores. En Barranquilla me pasó que el otro se enchufó y perdí. Cuando terminé el partido encendí el teléfono y tenía un montón de mensajes por Twitter y hasta de un amigo preguntándome qué había pasado. Lo tomé con gracia, me reí”, dijo sobre los rumores en torno a cómo terminó el partido.

“Barbaridades de este tipo siempre nos mandan por internet y aunque es difícil no hacerse mala sangre, trato de hacerlo. No se entienden algunas cosas: la ATP lucha contra las apuestas pero tiene torneos auspiciados por casas de apuestas. Pero, bueno, hay que convivir con eso. Así es el tenis. Muy difícil”, agregó.

A Kicker se lo acusa de no haber denunciado el contacto de apostadores y no haber cooperado con los especialistas durante la investigación.

El tenista, que está en el puesto 100 del ranking de la ATP, tuvo un crecimiento importante en la última temporada y había sido parte del equipo de Copa Davis por primera vez en su carrera, cuando Argentina superó a Chile por la Zona Americana 1, en abril pasado en San Juan.