Los próximo pasos en Juventud Antoniana, tras la renuncia de Muratore

Explotó la bomba y José “Pepe” Muratore renunció como presidente del Centro Juventud Antoniana, en forma indeclinable. “Hace un mes hablé con todos los que me pidieron que me quede. No hay mejoras y todo sigue igual. Uno se cansa. Aparte, está mi problema de salud, el viaje que hice a Buenos Aires, la última vez para estar en el Consejo Federal, el médico me dijo aflojá porque esto ya no da para más, todos los problemas que tengo son por estrés y primero está la familia”, dijo Pepe Muratore, al tomar la decisión de dejar Juventud.

Muratore asumió la presidencia del santo en junio de 2014 y luego se presentó para una reelección en febrero de 2017, pero su mandato en este último período quedó inconcluso. “Me voy mal. No me hubiera gustado dejar Juventud, es algo que lo llevo en el alma. Esta decisión tantas veces criticada, es una manera de darle una oportunidad a otra gente. El otro día hice la rendición. Hay deudas y ya veremos como se hace con eso. Las deudas son manejables. En Agremiados hay una sola denuncia que es del arquero (Fernando) Tantoni”, declaró Muratore.

De algún modo, hay que tomar en cuenta que la renuncia de Muratore la hizo por escrito, con el consentimiento de un escribano y no habría marcha atrás. Lo que también acarrearía la determinación en igual sentido del vicepresdiente primero, Daniel Domínguez, y uno de los vocales, Rafael del Carlo.

Es decir que Juventud atraviesa un momento complicado en su vida institucional, por cuanto cabe el hecho de que mientras varios socios salieron en la redes sociales a celebrar la decisión de Pepe Muratore, pero con el agravante de cómo se va a encarar el partido con Rosario Central por la Copa Argentina y el próximo Federal A.

“No se prevé acefalía”

El vicepresidente segundo de Juventud Antoniana, Carlos Alurralde, se mostró predispuesto a tomar las riendas del club. “Intentamos convencerlo a Pepe para que siga pero no fue posible y ante la renuncia de otros miembros tengo entendido que se quieren ir. Pero en el estatuto de Juventud no se prevé acefalía por lo que vamos a ver los pasos a seguir”, declaró Alurralde a El Tribuno.

Según Alurralde, ante los alejamientos de Daniel Domínguez y Rafael del Carlo, quedarían 8 miembros. “Ahora si el grupo se conforma con menos de 6 personas habría que convocar a una extraordinaria para cubrir los cargos”.

Con respecto al DT, seguiría Gustavo Módica.