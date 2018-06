Colombia no pudo aguantar el empate y Japón se llevó la victoria

Los pequeños detalles hacen a los grandes momentos en un encuentro, y esto sucedió en Colombia y Japón, que terminó con el triunfo por dos a uno de los nipones. El seleccionado asiático abrió el marcador de penal, después de una clara mano de Carlos Sánchez en el área. Y los cafeteros igualaron de tiro libre tras un grosero error del arquero Kawashima. Y en el complemento, Japón se puso arriba después de un terrible cabezazo de Osako.

Para la Selección de Colombia todo fue complicado desde un principio, apenas arribó al estadio se supo que James Rodríguez, el jugador más desequilibrante quedaba afuera del debut por una lesión. A esto se le agregó que apenas se inició el encuentro, en la primera llegada de Japón al área colombiana, Carlos Sánchez tapó con la mano una pelota que iba al arco. El árbitro marcó penal para Japón y expulsó al defensor colombiano. Shinji Kagawa cambió la pena máxima por gol para los nipones.

Todo se hacía cuesta arriba para los cafeteros, entonces el DT José Pekerman sacó a Guillermo Cuadrado e hizo ingresar al volante central de Boca Juniors Wilmar Barrios. A partir de ahí, Colombia comenzó a equilibrar el encuentro que era todo de Japón.

o cafetero se fue arrimando, se fue adueñando del juego, y en una de sus llegadas consiguió la igualdad. A los 39 minutos, Juan Fernando Quintero - volante que reemplazó a James Rodríguez y se desempeña en River Plate- tomó un tiro libre a favor, le pegó fuerte a la pelota y con complicidad del arquero nipón Kawashima logró el empate.

En el complemento, James Rodriguez (que no salió en los 11 iniciales por una molestia) reemplazó a Quintero, pero no pudo hacer mucho. El equipo sudamericano le cedió el control del partido a los asiáticos y empezó a sentir el cansancio del partido. Fue ahí que a los 28', Osako anotó de cabeza para poner el 2-1 definitivo.

Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Oscar Murillo, y Johan Mojica; Carlos Sánchez, Jefferson Lerma; Juan Guillermo Cuadrado, Juan Fernando Quintero y José Izquierdo; Radamel Falcao García. DT: José Pekerman.

Japón: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Naomichi Ueda, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Shinji Kagawa; Takashi Inui y Yuya Osako. DT: Akira Nishino.

Goles: PT: 5’ Shinji Kagawa (J), de penal; 39’ Juan Fernando Quintero (C). SST: 28' Yuya Osako (J)

Cambios: PT: 30' Wilmar Barrios por Juan Guillermo Cuadrado (C). ST: 13' James Rodríguez por Juan Fernando Quintero (C), 24'.Keisuke Honda.por Kagawa,(J); ST 26'. Carlos Bacca ipor José Izquierdo (C); 34' Hotaru Yamaguchi por Gaku Shibasaki (J) 39' Shinji Okazaki por Yuya Osako (J).

Incidencia: PT: 3’ expulsado Carlos Sànchez (C).

Estadio: Mordovia Arena

Arbitro: Skomina (Eslovenia)