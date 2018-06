Levantaron el corte del puente, y rige un compás de espera

Representantes y miembros de la mesa coordinadora de desocupados del departamento San Martín, quienes el miércoles anterior interrumpieron por algunas horas el puente internacional que une las localidades de Salvador Mazza y San José de Pocitos serán recibidos por el ministro de gobierno de la provincia Marcelo López Arias.

La medida de fuerza casi coincidió con la visita del Presidente de la nación al norte del país y obedece a una sola razón: la suspensión de las obras previstas en el ramal C-15 que contempla un presupuesto de 60 millones de dólares pero que quedó suspendida por decisión del Gobierno de la nación.

La construcción de los 82 kilómetros de vías férreas desde Coronel Cornejo hasta el límite con Bolivia y la reconstrucción de varios puentes cuyas estructuras se malograron en los últimos años como consecuencia de las inclemencias climáticas (puentes sobre los ríos Tartagal e Itiyuro) fue el proyecto que más expectativa despertó en los referentes de las decenas de grupos de desocupados que no encuentran una posibilidad laboral por lo que desde hace varias semanas realizan marchas y movilizaciones en el departamento San Martín.

Mario Rearte, uno de los impulsores de la conformación de esta coordinadora que integran referentes de Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza expresó: "Tomamos una medida que si bien fue drástica porque interrumpimos el paso de camiones por el puente internacional, se hizo en un clima de tranquilidad y respeto".

El referente añadió: "Los que hace años venimos luchando por una reivindicación definitiva del norte sabemos que lamentablemente para tener la atención de los funcionarios, sean nacionales o provinciales, tenemos que apelar a este tipo de medidas".

Agregó: "Así se lo hicimos conocer al jefe del Escuadrón de Salvador Mazza y al de la Policía de la Provincia que custodiaron las instalaciones. La medida -precisó Rearte- se levantó cuando recibimos la comunicación del ministro López Arias, quien nos expresó que el martes tendrá alguna respuesta".

Finalmente dijo: "Habíamos pedido la presencia del gabinete provincial pero nos anticiparon que no será posible y valoramos la actitud de López Arias, quien se sinceró y no quiso prometernos algo que no podrá cumplir". Ahora intentarán tener la paciencia suficiente para esperar y confiar en que los funcionarios respondan.

Dudas y esperanzas

Las declaraciones del Presidente de la Nación sobre la intención del Gobierno nacional de potenciar nuevamente el ferrocarril Belgrano hizo que los desocupados que integran la mesa coordinadora del departamento San Martín vuelvan a tener esperanzas sobre un megaproyecto que había quedado suspendido en dos oportunidades, en la actual administración nacional, suspensión que se suma a la de la pavimentación de un tramo de la ruta nacional 86 que ya estaba adjudicada, pero que Vialidad de la Nación decidió no ejecutar por cuestiones presupuestarias. “Ojalá no sean más mentiras para calmar las aguas”, comentaron.