Problemas en la escuela 4.180

En Rivadavia Banda Norte, a 45 kilómetros de Morillo, está el paraje El Carpintero, una comunidad de wichis y criollos que mastican las pobrezas del Chaco salteño y alzan su voz desde los silencios lejanos del monte para hacerse oír.

Fue el cacique Héctor Hugo José, de El Carpintero, quien se comunicó con El Tribuno para reclamar atención por problemas de vieja data que tienen en la escuela del lugar, una pequeña comunidad educativa donde la matrícula no llega a 50 alumnos de primaria.

Se trata de la escuela 4.180 Inspector General Elías Boleas, nombre que recuerda al policía y a su vez escritor de crónicas policiales, de ascendencia vazca, salteño por adopción, pero nacido en el pueblo Bovril, provincia de Entre Ríos. En esta escuela que recuerda al policía escritor, parece no haber orden de ningún tipo de acuerdo al relato del cacique José. "Siempre se pensó lo peor de la directora de la escuela Silvia del Carmen Sandoval porque no da cuentas de los gastos del comedor desde hace siete años; los chicos tienen que desayunar y almorzar, son menos de 40 chicos los que concurren, aunque muchos más se inscriben pero no llegan a estudiar porque son golondrinas, se van con los padres a trabajar a otra parte y después vuelven a El Carpintero", indicó José, quien aseguró que "la directora se pelea mucho con la comunidad, siempre nos ofende. Dice que ahora se va a jubilar pero no le creemos porque todos los años amaga con la misma historia, nunca la hemos soportado porque no le rinde ni una factura del comedor escolar a la cooperadora".

También denunció que "el maestro bilinge nunca va a trabajar y cobra el sueldo, la directora Silvia lo apaña, lo ha puesto de titular en la escuela y acá hay gente que sabe que no ha estudiado para bilinge. Además nos preocupa que hay niñas de nivel inicial que tienen que ir con él al baño y por eso queremos que venga una mujer bilinge".

Dijo que el maestro bilinge, de nombre Roberto Sánchez "es vago, no trabaja, salvo cuando sabe que va a venir la supervisora. A los chicos les da clases a veces Silvia, a veces los auxiliares de materia especiales".

También quiso contar que "el bilingue Roberto Sánchez amenazó al ordenanza Manuel Amado con un cuchillo cocinero en la escuela. Por todo esto queremos que venga la supervisora para conversar con la comunidad y que nos escuche. Acá pasa que nadie nos escucha y hay mucha impunidad", finalizó el cacique Hugo José.