La Plaza España se prepara para la fiesta solidaria de boxeo

Hoy, desde las 11 de la mañana y organizado por las Escuelas Municipales de Boxeo, se realizará el Festival de Box “Héroe Gaucho”.

La cita será en la Plaza España, la entrada será un alimento no perecedero que será destinado a una entidad benéfica.

El festival contará con 10 combates de los mejores boxeadores de las distintas escuelas municipales de boxeo y 5 exibiciones.

Cronograma de peleas:

La pelea de fondo será en categoría 64 Kg entre Héctor Lesser vs Daniel Artaza.

Categoría 60 Kg

Elías Ramos vs Angel Ibarra; Brian Romero vs Cristian Salas; Pedro Rojo vs Mauricio Rodríguez; Rocky Lesser vs Moisés López; Sofía Méndez vs Mabel Moscoso; Kevin Aguirre vs Jesús Sánchez y Mauro Cruz vs Dante Ajaya

Categoría 69 Kg

1) Marcos Andrea vs Lucas Lamas; Damian Flores vs Lisandro Vera y Daiana Campaña vs Angeles Sánchez.

Categoría 50 Kg

Belén Balderrama vs Gimena Granados.

Categoría 75 Kg

Enzo Gutiérrez vs Federico Rojas

Categoría 56 Kg

1) Aarón Uanus vs Francisco Enrique y Sergio Garvizu vs Mauro Burgos.