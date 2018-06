“Aún hoy, andar de la mano por la calle es motivo de agresión”

Esteban Paulón inició a los 18 años una militancia que tuvo sus frutos. A los 37 años logró ocupar su primer cargo público como subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe; el organismo estatal de mayor rango en el país que representa al colectivo LGBTI.

Es consciente de que lo que reclama son derechos históricamente negados y, además, se anima a poner bajo la lupa al sector que representa e incluso a él mismo. Recorrió un largo camino en el que, junto a sus compañeros y compañeras de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) generaron un escenario que se relaciona con la aprobación de la ley de identidad de género en el 2012.

Antes ya habían aprendido a transformar los reclamos del colectivo en propuestas concretas. Entre otras cosas, trabajaron con Naciones Unidas para presentar el plan de ciudadanía que propone soluciones para la comunidad LGBTI.

¿Por qué es importante destinar recursos para la comunidad LGBTI?

Es importante porque en la comunidad LGBTI, si bien sufre discriminación como otros grupos sociales, hay ciertos componentes que tienen que ver con el desarraigo de la familia y grupos afectivos.

Ningún otro grupo discriminado “sale del armario”. Una persona de un pueblo orginario no va a decir, por ejemplo, “Mamá, papá, soy mapuche”. Ningún otro colectivo discriminado tiene que contar lo que es. Contarlo lleva, muchas veces, al rechazo del grupo familiar. Cuando muchos de los otros grupos vulnerados tienen en su familia el primer grupo de contención, nosotros, en la mayoría de los casos, tenemos el primer lugar donde no sabemos si lo podemos decir.

Siempre está esa cuestión de tener que rebelarse. Los medios dicen: “Riky Martín confesó que es gay”. ¿A quién mató? Es como si confesara un pecado.

En Salta, el caso de una niña trans que cambió su DNI abrió un debate sobre el rol de la escuela y los padres en las infancias trans...

Las políticas de educación sexual integral son dos herramientas fundamentales para el cambio de la sociedad.

La experiencia militante y la gestión nos ha demostrado que una infancia y adolescencia con acompañamiento familiar y del entorno cambia de la noche al día en relación a lo que han vivido muchas compañeras que han tenido que irse de sus casas a los 12 años, no estudiaron y se mueren a los 40 años.

Lo que pasó en este caso es la excepción, porque la mecánica de los padres en estos casos es silenciarlo o intentar cambiarlo. Que hoy los niños se lo puedan plantear más tempranamente y que los padres y los órganos estatales de educación y de salud empiecen a ver como marco de posibilidad que una niña o niño puedan ser trans y que no se busque reprimir es maravilloso.

De qué sirve que pueda tener un DNI y la compañía de los padres si sale a la calle y la insultan o va a la escuela y la discriminan. Ningún padre tiene derecho a reprimir lo que su hijo/hija siente, al menos dentro de nuestro marco jurídico, es un marco de derechos que garantiza el deseo de los niños de vivir libremente su sexualidad.

¿Qué tienen en común el feminismo y la comunidad LGBTI?

Que el origen de la exclusión es el mismo. El feminismo no es odio al varón, es reivindicación de la igualdad y de los derechos de las mujeres, no es que genera privilegios, sino que los iguala.

El movimiento de la diversidad también contesta a una sola forma de expresar y vivir la masculinidad. El movimiento LGBTI se rebela al sistema heteropatriarcal y el feminismo también, porque el origen de la exclusión que sufren las mujeres y el movimiento LGBTI es el mismo: la resistencia del sistema machista imperante a ceder cuotas de poder para la construcción de una sociedad igualitaria. Luego los trayectos son distintos, porque las mujeres no salen del clóset.

Muchas veces hay más empatía con el hombre gay que con la mujer gay ¿Hay machismo en la percepción de la homosexualidad y dentro del propio colectivo?

Cuando le conté a mi mamá que era gay su reacción fue de defraudación de expectativas, pero porque la sociedad la crió para que, si tuviera 4 hijos varones, sean heterosexuales y a mí me criaron para ocupar un lugar de “varón”.

Yo todos los días lucho contra mi propio machismo, y eso se reproduce al interior del colectivo. El inicio del colectivo ha sido machista, invisibilizó a las compañeras lesbianas, ha sido un movimiento de varones.

Por más que seamos gays, seguimos siendo varones, entonces seguimos compartiendo muchos de los privilegios que tienen también los varones heterosexuales y eso en la sociedad se sigue viendo.

No somos blancas palomas que vamos hacia el horizonte de la igualdad, estamos atravesados por esta sociedad. Luchamos día a día para no reproducir la discriminación y el machismo. Hay muchos gays que son antifeministas o no luchan por sus derechos, o imitan el estilo de vida heterosexual.

¿Cuáles son las deudas de la ley de identidad de género?

Tenemos la mejor ley de identidad de género. Muchos países la tomaron como modelo. La ley de matrimonio igualitario con adopción nos puso en la vanguardia internacional. Como dice un amigo, tenemos derecho al matrimonio, pero aún seguimos luchando por el derecho a un noviazgo.

Aún hoy andar por la calle de la mano es motivo de agresión y no en un pequeño pueblo, sino a la vuelta de un boliche gay, como pasó en Buenos Aires.

Es una ley que tiene dos aspectos básicos, uno que tiene que ver con lo registral, que incluso abrió la puerta a que las personas extranjeras nacionalizadas puedan acceder a ella. El otro aspecto es salud, trabajo e inclusión en general, que es buena voluntad.

Salta tiene una sola persona destinada para el área de salud de personas trans, ¿Qué cree que falta?

La voluntad política en el Estado se llama presupuesto y esa es una de las fallas de la ley. Está bien que se hable del acceso a la salud pública y las operaciones, pero ese servicio tiene un costo. Si el Estado no invierte recursos, pensar que por arte de magia y por buena voluntad de una o 20 doctoras esto va a funcionar es, cuanto menos, ser poco voluntarioso.

Evidentemente que una sola persona para toda la provincia es poco. Calculamos que hay 500 personas trans que hicieron el DNI. El colectivo total en Salta debe ser entre 800 y 900 en toda la provincia. ¿Qué pasa con aquellas personas que viven en pequeñas localidades y que no se pueden trasladar? Para la que se viene de lejos, por lo que paga en pasaje, le sale más barato comprarse las hormonas ella sola. Hay que acelerar un poco las políticas públicas.

Un chico gay que había sido víctima de abuso por parte de un cura contó que estuvo con el Papa y que le dijo “Dios te ama así”. ¿Ve un Papa más abierto para con la comunidad?

Es más abierto que el resto seguro, pero aquí en Argentina nos resistió bastante. Nos peleó bastante el matrimonio igualitario, porque él era arzobispo de Buenos Aires y era presidente de la Conferencia Episcopal, y fue un poco la cara de la oposición del matrimonio, pero es cierto que ha tenido gestos de distensión.

Si es cierto lo que cuenta este muchacho de Chile, es un paso importante. Hay debates constantes dentro del movimiento en cuanto a la relación con la Iglesia. La Iglesia, como estado autónomo, tiene derecho a no aceptar el matrimonio igualitario en el marco de su religión.

Sí es importante que él pudiera salir a condenar la violencia y persecución en los 77 países donde se nos penaliza, de los cuales en 7 hay pena de muerte. Es un mensaje importante que no tiene efecto en lo civil porque ya hay una ley, pero es cierto que es un personaje político influyente que tiene llegada a todo el mundo... Veremos si esta declaración se traduce en menos agresividad.

¿Qué le pareció la publicidad de TyC Sports sobre el mundial de fútbol que tuvo que ser levantada?

No le encuentro lógica a la publicidad. Es tomar con humor, decir “Putín sabemos que te molesta”... No, no le molesta, sacó una ley de persecución y hay campos de concentración en Chechenia donde el año pasado desaparecieron 20 varones gays. Un mundial en Rusia es una ocasión importante para poner en relieve la discriminación que se vive en estos países.