El Tottenham, actual club del técnico argentino, no está dispuesto a negociar su salida con el merengue.

Pochettino no dirigirá al Real Madrid

Mauricio Pochettino no dirigirá al Real Madrid luego de que su actual club, el Tottenham Hotspur, no aceptarla ni siquiera sentarse a negociar.

Florentino Pérez, presidente del merengue, dialogó con Daniel Levy, su par de la institución inglesa, quien le hizo saber de la negativa.

Pochettino se veía seducido por la posibilidad de ser el reemplazante de Zinedine Zidane, pero siempre dejó en claro que no saldría mal del Tottenham.

Ahora, los nombres que suenan en Madrid son los de Jürgen Klopp y Massimiliano Allegri. El alemán estuvo en el Liverpool la pasada temporada, mientras que el italiano viene de ganar todo en Italia con Juventus.