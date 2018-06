Marcelo Mentesana: “No hemos pensado en gerenciar el club”

Gimnasia y Tiro apareció como el posible club en el que el empresario Christian Bragarnik podría acercar jugadores, aunque el representante también cumple el rol de asesor en diferentes clubes, función que puso en práctica cuando se fue a trabajar en el fútbol mexicano. Incluso, desde este medio se le consultó al presidente del club millonario, Marcelo Mentesana, si el posible arribo de Bragarnik, tomaría cuerpo en un gereciamiento a lo que respondió: “No hemos pensado en gerenciar el club”.

El dirigente albo al continuar con su exposición sobre los contactos que hubo comentó: “No hay nada formal. Solo hemos tenido algunas conversaciones, nada más”.

Se planteó de la decisión que le cabe a los dirigentes en avanzar con esta gestión. “Nosotros como cuando hemos iniciado nuestras gestiones siempre vamos pensando en el futuro, armamos y conversamos sobre lo que creemos que nos puede ayudar en algo apuntando en la organización. Son una de las tantas gestiones que realizamos, pero no hay nada formal con este representante”, aseveró Marcelo Mentesana.

Luego prosiguió: “Hay muchos representantes que llaman ofreciendo jugadores cuando estamos en los momentos previos a un torneo. Este caso hemos hablado y no hace algo más que representar jugadores. Hemos charlado que nos asesore un poco y eso”.

Se insistió sobre de que la propuesta sigue en pie. “Estamos viendo todas las posibilidades. Que se puede hacer, como generar recursos, como mejorar siempre. No solamente en el fútbol sino en todas las disciplinas y en la institución. Hablamos en forma permanente con mucha gente para generar nuevas ideas, nuevos proyectos”, subrayó el directivo.

En un análisis a fondo reconoció que “lo vamos conversando también porque como te digo no hay nada concreto. Solo conversaciones como la que tuvimos con mucha gente, han venido muchos representantes. Estamos tratando cómo organizar un cuadrangular, en hacer varias cosas, giras. Vamos a analizar y hacer cosas nuevas como conseguir recursos para organizarnos mejor y ser más efectivos. Esta es una gestión más, una posibilidad más de asesorarnos y de tener más relaciones”.

Habló del tema de los jugadores juveniles que están participando en la local. “Eso sí. Nos estamos moviendo de hace un tiempo para que se vea que estos chicos ya están en condiciones de jugar y mostrarse”.

Mentesana, entre otras cosas, declaró: “Lo que necesitamos ahora es saber, tener alguna certeza de cómo va a ser el próximo torneo, lo que todavía el Consejo Federal no informó nada. Nosotros hablamos y hay habitualmente hay un grupo de presidentes. Se hablaba de una reestructuración, de la posibilidad de hacer una B Nacional de 40 equipos y es lo que no está descartado todavía. Y estamos esperando saber cómo va a ser el próximo torneo para empezar a tomar decisiones”.

De acuerdo a su forma de ver Marcelo Mentesena consideró: “Yo creo que si demoró tanto, el torneo va a ser similar al de la temporada anterior. Y de ahí armaremos el plantel. Es lo que más encaminado está. Se va a nutrir el grupo con jugadores del club y de la zona. Eso es lo más concreto y es en lo que más insistimos. Si bien hubo una decisión de reestructurar el campeonato pero tuvieron mucha resistencia de los clubes de la B Nacional y no se ha podido avanzar todavía”.

Por último se le consultó si está decidido que el Tano Riggio siga de director técnico: “No hemos confirmado a nadie, no. Estamos trabajando sobre la idea. También hay que ver si nosotros decidimos jugar con los chicos y si el Tano Riggio se adapta a esta determinación. Son varias posibilidades que tenemos y que debemos ir definiendo en función de cómo sea el torneo”, dijo.

Una posible invitación

La esperanza de Mentesana, de que Gimnasia vuelva a la B Nacional se concentra en una posible invitación. “Si se reestructura la B Nacional, es probable que nosotros podamos ser incluidos; creo que estamos octavos en lista y creo que entran nueve. Pero son todas especulaciones y no hay nada definido. Por lo tanto tenemos que esperar un poquito. Estimo que antes del Mundial tendrán que anunciar cómo va a ser el torneo”.