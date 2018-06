El aliento de la familia Gómez en los Odesur 

Justo en el día de su debut en la red, Federico Gómez contó con una particular hinchada durante el tercer encuentro de Los Leones, la Selección argentina de hockey, ante Bolivia, con goleada para el combinado nacional por 12 a 0 en los Juegos Odesur que se celebran en Cochabamba.

Padres, hermanas, sobrinos y la novia del volante estuvieron presente en las tribunas del complejo Félix Capriles y se dieron el gusto de festejar el gol marcado por el exjugador de Popeye y actual hombre del club Ciudad, durante el segundo tiempo y decretar el 7 a 0 parcial ante los locales.

Horas después, cuando la algarabía disminuyó, en un departamento ubicado a siete cuadras del predio, donde la familia Gómez convive hasta el término de los Juegos, uno de los integrantes del círculo íntimo del jugador levanta el teléfono y se dispone a dialogar con El Tribuno. Es Gustavo, su padre.

“Por suerte Fede está muy bien, muy contento con su presente y con un gran grupo de compañeros. Eso sí, en la Villa Sudamericana se aburren y en un rato va a pasar a saludarnos”, comentó mientras la noche se adueñaba del país del Altiplano.

Gustavo, también conocido como “Loco”, es un referente del béisbol salteño y vive una historia particular con su hijo varón, porque Federico supo destacarse en Los Gauchos, el seleccionado argentino de los peloteros, pero en el hockey le pidieron que elija una disciplina u otra y este año decidió colgar los “spikes” (botines de béisbol) y el guante.

“Como muchos saben, fue todo un tema lo que pasó con él, porque lo pusieron en la lista cuando el técnico era Carlos Retegui y cuando el DT renunció, quedó colgado. Sin embargo el nuevo entrenador lo llamó, comenzó a entrenar y lo trajo a Cochabamba. Evidentemente tiene sus virtudes”, sostuvo.

Si bien hoy la familia Gómez puede disfrutar de los Juegos Odesur, no pudo ver al volante en su debut ante Uruguay (donde Los Leones ganaron 5 a 1), porque recién salieron desde Salta el jueves, por lo que hasta el momento vieron el encuentro de ayer y el partido ante Venezuela, con victoria argentina por 3 a 1.

El viaje no fue sencillo. “Salimos en dos autos desde Salta, llegamos a Tarija y allí le pedimos a unos amigos que nos guarden los autos. De Tarija vinimos a Cochabamba en avión y nos vamos a quedar hasta el final”, concluyó.