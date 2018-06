Capacitan a interesados en poda responsable de árboles

La Dirección de Medio Ambiente, a cargo de la Ing. Teresita Barrionuevo, en forma conjunta con el técnico del Inta Ing. Pablo Lerenzetti, elaboraron y llevaron adelante un curso de capacitación destinado para aquellas personas con deseos dedicarse a la poda de árboles como una pequeña salida laboral.

La capacitación para obtener una habilitación municipal y formar parte de un registro de podadores consistió en tres jornadas, dos de ellas teóricas y una práctica, “les enseñamos, entre otras cosas, a reconocer las especies arbóreas que mejor se adaptan a nuestro clima, después a interiorizarse sobre los árboles que son aptos para ser colocados en las veredas, pudimos ver en los últimos años cómo las familias seleccionan las especies solo porque están verdes todo el año, porque tienen lindas flores o porque dan mucha sombra, pero desconocen cuanto llegan a crecer, cómo son sus raíces, si levantan o no la vereda, esto hace que a los pocos años estén solicitando permiso para sacarlos.

“Con los conocimientos adquiridos, los nuevos podadores podrán asesorar sobre el árbol más conveniente para una vivienda en particular, por ejemplo, tomando en cuenta el ancho de la vereda, también la ubicación es importante para no afectar las cañerías de agua y cloacas, de eso dependerá que no haya problemas en el futuro”, explicó Lorenzetti.

Unos 50 alumnos participaron de la última jornada, que consiste en una práctica de poda, para ello eligieron árboles ubicados sobre calle Sarmiento, sobre la vereda del colegio Mariano Moreno, en este lugar trabajó un grupo de alumnos, mientras un segundo grupo lo hizo sobre calle Cornejo.

“Contamos con el apoyo de la Municipalidad, con la provisión de escaleras, serruchos y sierra eléctrica, escogimos especies con ramas no muy altas para que puedan realizar la práctica sin riesgos. Con estos nuevos podadores lo que intentamos lograr es no ver más árboles mochados de una forma casi agresiva, que no se respeten las temporadas de poda (entre junio y agosto) y se la realice en cualquier época del año, que sean dañados como lo están haciendo” manifestó la directora Teresita Barrionuevo.

Desde la Municipalidad se comenzó a multar a las familias que pusieron en riesgo a un árbol por una poda mal realizada, “estuvimos recorriendo el sector centro y los barrios para detectar situaciones de podas mal realizadas, sin embargo es por la denuncia de vecinos que llegamos hasta la vivienda.

Pero lo que en realidad buscamos es generar conciencia, muchos de los alumnos que recibieron el certificado hicieron el curso solo por aprender, ellos podrán informar a sus vecinos, es decir replicar en otros sus conocimientos”, expresó la funcionaria.

Para garantizar el trabajo de los podadores, estarán empadronados en el registro oficial de la Municipalidad. Cuando una familia que solicite la poda o extracción de un árbol, la persona que realice el trabajo deberá contar con la autorización correspondiente; en base a lo estipulado por la ordenanza 53/02 se le pedirá el permiso para que pueda realizar el trabajo requerido.