Hay buenas expectativas para la temporada turística de invierno

Empresarios del sector turístico manifestaron que tienen buenas expectativas para las vacaciones de julio, pese a la escalada del dólar y la inflación que sigue subiendo.

"Hemos trabajado fuertemente para que la temporada tenga éxito, inclusive la próxima semana vamos a viajar a Córdoba, Rosario y Buenos Aires para reafirmar una fuerte campaña de promoción que hicimos de Salta y aparte estamos seguros de que vamos a tener una afluencia importante de turistas, así lo vienen demostrando décadas", manifestó el presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y afines, Eduardo Kira. El referente empresario habló del tema en el marco de la presentación de nuevos vuelos a Bariloche, Córdoba y Foz de Iguazú, para la temporada invernal, de Andes Líneas Aéreas, que se hizo ayer a las 11 en la Casa de la Cultura.

Se estima que la ocupación hotelera será igual o superior a la de 2017, "porque Salta sigue generando expectativas muy fuertes", recalcó.

El año pasado la ciudad de Salta tuvo una ocupación promedio de 90 por ciento; Cafayate un 85 y San Antonio de los Cobres y Cachi alcanzaron un 70 por ciento.

En julio hubo 245 mil arribos turísticos, un 11 por ciento más con respecto a 2016.

Este año a pesar del aumento de precios y tarifas "hay un grupo importante de gente que saldrá de vacaciones y tenemos la suerte de qu gran parte de ellos elegirá Salta. Entonces eso hace que tengamos un cierto optimismo en que la temporada dará resultados positivos", finalizó.

Coincidentemente, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, calificó como "muy buenas" las expectativas para estas vacaciones de invierno.

"Se han adelantado algunas temporadas. Han empezado a definirse destinos. El sur, la Patagonia, por las nevadas anticipadas, han ido marcando un perfil por lo cual ha ido definiendo un mercado. Salta está dentro de las mismas preferencias", sostuvo Eckhardt.

Dentro de "la responsabilidad social y el desarrollo empresario de la República Argentina, el turismo sigue dando buenas noticias y trata de caminar en paralelo para no ser afectado en todas estas situaciones macroeconómicas que pocas veces nos benefician, y diría que la mayoría de las veces nos castigan. Es una actividad que ha aprendido a tener, a crear sus anticuerpos y a trabajar", hizo hincapié Carlos Eckhardt,.

Mercado emergente

Eckhardt agregó que "hoy tenemos que visualizar que la suba del dólar va a crear un mercado emergente que siempre para nosotros ha sido un desafío, con relación al extranjero, y va a limitar en alguna medida la emisión, es decir la salida del país de muchos de los que antes podían hacerlo y que se van a sumar sin duda alguna a la demanda de un destino como Salta, que todo el año trabaja no solamente para la temporada, sino que trabaja para estar preparado en esa recepción de demanda".

Sobre la ampliación de frecuencias por parte de la empresa Andes dijo que "sin ninguna duda responde no solamente a expectativas sino a un pormenorizado trabajo sobre la demanda, por lo cual ampliar la oferta para cualquier destino es excelente", añadió.

Por otra parte, Daniel Astorga, presidente de la ONG Salta Convention Bureau, creada por empresas relacionadas con la industria turística para promover a Salta como destino para la organización de congresos y ferias a nivel nacional e internacional, explicó: "Si bien estamos entrando a una época baja porque el turismo de reuniones trabaja a contramano del turismo de distracción y las actividades se minimizan, esto no significa que dejamos de trabajar como institución, ya que nos dedicaremos a la capacitación de la comunidad y los asociados.

"Trabajamos con mucha esperanza y buenas vibras, esperando una excelente temporada", agregó Astorga.

Vuelos a Bariloche, Córdoba y Foz de Iguazú

A partir del 7 y 8 de julio, Andes Líneas Aéreas conectará a Salta con Bariloche, Córdoba y Foz de Iguazú.

Andes Líneas Aéreas presentó sus nuevas rutas para la temporada invernal ayer en la Casa de la Cultura.

Se anunciaron dos líneas directas internacionales que conectarán la ciudad brasileña con los aeropuertos de Salta y Aeroparque. De esta forma, se podrá volar de forma más cómoda al país vecino, pero también a la ciudad de Iguazú, en Misiones, para conocer las Cataratas del lado argentino.

“La idea es poder conectar a la provincia de Salta con estos puntos nacionales e internacional, cumpliendo con lo que nos habíamos comprometido, con el plan de federalizar el tránsito aéreo. De esta manera se busca conectar diferentes destinos nacionales e internacionales”, explicó el gerente de la empresa aérea en Salta, Rafael Cornejo Sola.

Para Andes “es un desafío poder interconectar la provincia con estos destinos y nuestro compromiso es cumplir con eficiencia y puntualidad con una tarifa muy competitiva”, añadió Cornejo.

El gerente también se refirió al arribo de las empresas low cost. “Para Andes, la incorporación de las empresas low cost y de todas las empresas aéreas que vengan es bienvenida porque nos obliga a ser más competitivos, eficientes y, además, hace a que el pasajero tenga más opciones de poder conseguir un pasaje aéreo mejor”, destacó.

La aerolínea cuenta con un sistema de tarifas diferenciadas para que cada pasajero pague solo por el servicio que necesita utilizar. Incluye tres categorías: la básica o “low offer”, una intermedia y una premium.

“Los pasajeros que desean viajar rápidamente sin valija, solo con un maletín, y a los que no les preocupa el asiento tienen la opción de hacerlo a un precio muy bajo. La low cost engloba el concepto de poder transportar personas a bajo costo, pero en el caso particular de la Argentina, Andes sigue volando a Aeroparque, no a otros aeropuertos como lo hacen la low cost, lo cual puede resultar complicado para el pasajero”, detalló.

En tanto, el ministro de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Juan Manuel Lavallén, expresó: “Con mucha satisfacción estamos acompañando a la línea aérea Andes que viene trabajando por la conectividad de Salta desde hace tanto tiempo”.

El funcionario recalcó que “más conectividad significa más turismo y desarrollo”.

Las nuevas rutas funcionarán desde la segunda semana de julio. El vuelo de Salta hacia Bariloche tendrá una tarifa a partir de los 1.675 pesos por tramo.