Impresionante: Soy Luna hace estallar el Luna Park

La mexicana arrancó su gira por Latinoamérica y Estados Unidos llenando 14 Luna Park consecutivos con Soy Luna en Vivo. Superando el dolor en las piernas de tanto patinar, recurrió a su garra y profesionalismo para brindar un espectáculo inolvidable, retribuido por una inmensa ovación de los fans.

Casi 23 mil personas gritaron este fin de semana al ver la menuda figura de Karol Itzitery Piña Cisneros (18) conocida artísticamente como Karol Sevilla, sobre el escenario del mítico Luna Park.

Segura, sonriente y cálida como siempre, se llevó puesto el show desde el instante en que sonó “Alas”, el hit que marca el inicio de Soy Luna en 150 países desde hace tres temporadas.

“¿Están listos para saltar y bailar?”, preguntó con suma energía ante los espectadores que contestaron positivamente al unísono.

“El domingo me empezaron a doler mucho las piernas de tanto patinar. Le dije a mi mamá que no aguantaba más. Una kinesióloga fue a verme y me dijo que tenía mucha retención de líquido en los gemelos, y que por eso estaba tan agotada... Pero me empezó a masajear y después todo salió perfecto”, les confió a sus karolitas y karolitos (como les dice a sus más de siete millones de seguidores de Instagram).

También les cuenta que se cuida de comer golosinas mexicanas para llegar al show sin granitos, que usa lentes de contacto porque tiene miopía y que Enfermito (un oso de peluche) siempre viaja con ella.

En Salta y el mundo

El martes 3 de julio sus fans salteños se darán cita en el estadio Padre Martearena para cantar y bailar con Karol y todo su maravilloso grupo de cantantes y bailarines.

Y en los próximos meses, su voz resonará por el mundo para cerrar el tour, el 13 de octubre, con un show en Dallas, Estados Unidos.

Las entradas

Pueden adquirirlas en Café Martínez de Paseo Libertad (tarjeta y efectivo); Café Martínez de Portal Salta (solo efectivo); juguetería De Colección de Galería El Palacio (Mitre 37); Musimundo de peatonal Alberdi esquina Urquiza (solo tarjeta) y por Ticketek: www.tic ketek.com.ar.