Sampaoli no confirmó el equipo pero dijo: "Para la Argentina Messi es un prócer”

La Selección Argentina tiene un partido clave mañana ante Croacia y eso lo saben tanto el cuerpo técnico encabezado por Jorge Sampaoli como el plantel. El DT habló en la previa desde la ciudad de Nizhni Novgorod, donde se desarrollará el partido. Y dejó varias diefiniciones, entre ellas, que todavía no tiene confirmado el 11 inicial para mañana. “Todavía no puedo dar el equipo porque no lo tengo confirmado”, dijo para arrancar.

Dijo del rival: “Croacia tiene una generación de jugadores muy destacada”.

La idea: “Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Nosotros lo vamos a buscar, como lo hicimos contra Islandia. Estoy muy confiado”.

Convencido y con bronca: “Hubo bronca por no haber ganado el partido. Las emociones están vinculadas con los partidos. Estamos convencidos de que vinimos acá por algo. La unión va a generar que este equipo logre estar en la próxima etapa”.

Las variantes: “Hoy no hay adversidad. Hay búsqueda. Vamos a buscar la clasificación. En la planificación ya habíamos pensado que este partido merecía una variante en el sistema. El cambio de nombres propios tiene que ver también con el cambio del sistema, que nos permita flexibilidad. Vamos buscando la posibilidad de cubrir el ancho de campo para la recuperación inmediata de la pelota. Intentaremos tapar el inicio de cada jugada del rival”.



Dijo de Pavón: “Se va buscando que el esquema no tape los talentos de cada jugador. Cristian Pavón tiene un potencial enorme. Es un jugador revulsivo. Lo tenemos muy en cuenta”.

Señaló de Messi: “Cuando Messi hace un gol con la camiseta de la Argentina somos todos parte de ese gol, pero cuando no se gana lo hacemos culpable de la derrota. Eso es cómodo por parte de los argentinos.

Messi es el mejor jugador del mundo y eso nos da un plus, pero es imposible que un solo jugador te permita cambiar la realidad de un partido. No puede ser responsable de un fracaso”.

Comparación y prócer: “Se generan comparaciones sobre Messi y Maradona, pero son muy diferentes. Los contextos pueden ser evaluados de diferentes formas. Leo Messi para Argentina es un prócer, como lo fue Diego (Maradona) en su momento. Cada argentino tiene la 10 de Messi, como tenía la de Maradona en su momento”.

El juego del rival: “Creo que Croacia va a seguir un plan distinto al del partido con Nigeria, pero va a mantener su contragolpe fuerte. Respeto mucho a esta generación croata”.