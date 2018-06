Panama Papers: nuevos documentos involucran a Messi

Meses antes de ser juzgado y condenado en España por evasión, Lionel Messi ya había quedado bajo la lupa de las autoridades panameñas que recibieron un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de activos u otro presunto delito por Mega Star Enterprises Inc, la sociedad offshore registrada en Panamá que el futbolista compartió con su padre.

Después del estallido de Panamá Papers, en abril de 2016, el estudio Mossack Fonseca emitió ese ROS ante el silencio que siguió a los varios correos electrónicos que les había enviado a los asesores uruguayos de los Messi. Les requirió datos específicos sobre esa firma offshore, pero nunca los aportaron, según información exclusiva a la que accedió el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Los nuevos documentos revelan, además, que Mega Star Enterprises permanece activa en Panamá, según se desprende de decenas de mails intercambiados entre Mossack Fonseca y los intermediarios uruguayos que contrató la familia Messi para gestionar la sociedad. Sin embargo, los Messi habían dicho días después del escándalo que se trataba de ‘una compañía totalmente inactiva que jamás tuvo fondos ni cuentas abiertas‘.

Ante la consulta del sitio El Confidencial de España, un abogado de la familia Messi negó cualquier tipo de irregularidad fiscal sobre la sociedad Mega Star Enterprises y aclaró que nunca tuvieron noticias sobre el ROS emitido en Panamá.

La relación entre Mossack Fonseca y la familia del capitán de la selección argentina se deterioró después de los Panamá Papers. Los panameños pidieron documentación específica sobre los accionistas, beneficiarios finales y el origen de los fondos de la firma en reiteradas ocasiones dado que los Messi son personajes con exposición pública. Pero como la información nunca llegó, Mossack Fonseca ordenó la renuncia de los directores que había designado como ‘prestanombres‘ legales y, luego, renunció también como agente de registro de la offshore.

‘La familia Messi está confundida y se ha irritado tener que enterarse por la prensa de acciones unilaterales de Mossack Fonseca‘. Así comienza el mail firmado por el estudio uruguayo Balmaren, el 26 de septiembre de 2016. ‘Es increíble pensando en el tremendo daño irreparable que nos ha causado este bufete!‘, cerraron los Messi, Según uno de los correos electrónicos que enviaron sus representantes contables en Montevideo.

Pero Mossack Fonseca tomó otra decisión aún más severa: reportó a Mega Star Enterprises ante las autoridades panameñas ante la falta de respuestas concretas desde Uruguay. El 22 de febrero de 2017, el departamento de Compliance del estudio recibió un correo electrónico de la UAF de ese país para que había ‘capturado‘ el ROS N° 20634 sobre Mega Star Enterprises.

El siguiente paso de los Messi fue ponerse en contacto con el estudio Arifa, también especializado en la gestión de sociedades offshore para retomar los trámites para regularizar la situación de Mega Star Enterprises, que en ese momento ya funcionaba sin autoridades.

En mayo de 2017, en tanto, el Tribunal Suprema de España condenó a Messi a 21 meses de prisión y una multa de 2 millones de euros por evasión de impuestos. Los jueces entendieron que el jugador conocía inequívocamente su obligación de tributar por el dinero que obtuvo por la explotación de derechos de imagen.

Sin embargo, Mega Star Enterprises no forma parte de la red de siete sociedades offshore que fueron investigadas por la justicia española. La sociedad, creada en junio de 2013, se hizo pública con los Panamá Papers. Tanto el futbolista como su padre Jorge Messi habían quedado expuestos cuando Mossack Fonseca pidió los nombres de los dueños de la sociedad para incorporarlos como clientes allá por 2013.

El trámite consumió decenas de correos electrónicos cruzados y numerosa documentación que confirma que los dueños de la firma son los Messi. Entre ellos, un documento que padre e hijo firmaron de puño y letra, con tinta azul, dirigido a Mossack Fonseca y fechado el 23 de julio de 2013 en Panamá. Después, en diciembre de 2015, las acciones fueron emitidas el 100% a nombre de Jorge Messi.

Tras el escándalo de los Panamá Papers y las discusiones con Mossack Fonseca, la historia parece no haberse terminado porque -según estos nuevos documentos- la firma continuaría activa.

La respuesta de los Messi

Un periodista del sitio El Confidencial de España se comunicó con uno de los abogados de la familia Messi en España, integrante del estudio Cuatrecasas. El letrado dijo que Messi legalizó en España toda su situación fiscal irregular antes y después de 2009 y que pagaron la sanción proporcional para los años 2010-2013. ‘Ahora todo está legalizado en la Agencia Tributaria española. Desde 2014, gestionan los derechos de imagen de Messi se gestionan a través de una empresa española‘, agregó.

‘Mega Star Enterprises Inc. proviene del viejo esquema offshore que ya fue juzgado‘, dijo el abogado, aunque la sociedad no apareció en ninguna de las dos sentencias contra los Messi en 2016 y 2017. ‘La familia Messi está harta de todo este tema. Ya pagaron una doble condena: la legal y la mediática‘, sostuvo. ‘Han cambiado sus asesores fiscales -los antiguos fueron una calamitosos- y estamos trabajando de acuerdo con la ley actualmente en vigor. Es por eso que no entendemos su nuevo enfoque, no hay noticias‘, especuló el abogado.

Esta historia es parte de la investigación global llamada ‘Panama Papers, el día después‘, coordinada a nivel mundial por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) junto al diario alemán Süddeutsche Zeitung. LA NACION, Perfil e Infobae fueron los medios que participaron por la Argentina.

Fuente: La Nación