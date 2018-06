Claudia Vilte tiene identidad en su pluma y lo refleja en sus obras

La notable cantautora salteña Claudia Vilte presentará mañana jueves sus libros El Coplerío 1 y 2. Una cita que además contará con un espectáculo musical a cargo de la mencionada y otros destacados artistas salteños. La velada se cumplirá desde las 20.30, en el Museo de la Ciudad Casa de Hernández, La Florida y Alvarado. Estarán en calidad de invitados: Los Gauchos de Güemes, Trío Azul, Marta Vilte, y Robustiano Figueroa Reyes (autor de la zamba Mujer, niña y amiga).

Esta salteña siempre estuvo relacionada al canto y a la guitarra, pese a que también es docente de Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional de Salta. Ya grabó varios discos, y además escribió tres libros. Su voz se escuchó en las convocatorias folclóricas más importantes del país.

Vilte tiene “chapa” y jamás deja de aportarle al canto popular de nuestra provincia. Su “pluma” tiene identidad y lo refleja en cada una de sus creaciones.

Nació con el arte de la música en sus venas y la sensibilidad de los compositores para plasmar en letras sus sentires. Asegura que no le interesa la fama ni la locura de la competencia sino que su canto es espiritual y sincero.

“Presento los dos tomos de esta recopilación de coplas de contrapunto. Fue editada por la editorial Dunken, de Buenos Aires, y se encuentra a la venta en las librerías Ateneo, de todo el país. El libro El Coplerío representa la esencia pura del hombre del norte argentino. Pretendo con este libro mostrar el canto mismo de la Pachamama, madre tierra que posibilita la vida, la fecundidad, y la fertilidad. También ya me confirmaron una fecha en la provincia de Jujuy. Durante la velada se recordará también la memoria de don Martín Miguel de Güemes, Eduardo Falú y Lito Nieva. Contaremos con algunas sorpresas del escenario argentino”, señaló la salteña.

“Aprovecharé la ocasión para brindar canciones de mis dos nuevos discos: Pañuelitos blancos y ponchos colorados, y Nostalgias del Norte. El primero fue dirigido por el sello Cristal Music. Fue grabado en Salta en el estudio de Acó Vilardel. La segunda placa la grabamos en Buenos Aires, fue dirigido por el concertista Lucas Torres. Ambos trabajos cuentan en su mayoría con temas de mi autoría en letra y música. Entre las composiciones se destacan: El regreso (taquirari), Nostalgias de Seclantás (zamba), La pichanita (bailecito), Ronda Mapuche (loncomeo), Pañuelitos blancos, Tarde muy tarde (canción), El fusilado (canción), Candome pa‘ los michis, entre tantos”, agregó Vilte.

Simple, secilla, una enamorada de la vida, Vilte siempre predica con la verdad “Soy parida en la música, en el folclore y en la guitarra. Me importa transmitir mi mensaje. Me encanta recibir el aplauso del público, pero no lo hago desde un plantamiento fácil. El artista es más que un festival, ya que la obra y la trayectoria es lo que hace a su esencia. No marco objetivos, nunca sé si voy a escribir una canción, me viene como una magia, muchas veces lo soñé, me levanto y lo escribo, me surge desde la emoción, dijo la cantante”.

Claudia siente que la actualidad del folclore no es la misma “Estamos en una decandencia cultural, y la música es parte de ella, se van perdiendo los valores. Existe una carencia armónica y poética. Se fue abandonando la espiritualidad y la emoción, ahora hay moldes, se perdió la magia en el folclore. Ahora se compone para determinados públicos, sostuvo”.

Claudia Vilte le transmite a sus hijos su pasión y amor por la música. Inti, que tiene 26 años, es un estudioso de la batería, con una gran inclinación al jazz, pese a que ya acompañó a destacados folcloristas. En tanto, Mili, de 15 años, está en el aprendizaje del saxo, también se interesa por los instrumentos de vientos.

Sin dudas, mañana será una inmejorable ocasión para compartir con una artista que sabe muy bien lo que quiere.